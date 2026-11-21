Ngày 21/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) sẽ biểu quyết thông qua 28 luật, nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tiếp theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 02 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua 05 luật, nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên bế mạc và được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp./.

Thông cáo báo chí số 26, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI Ngày làm việc thứ 26, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thông qua nhiều luật quan trọng, trong đó có các luật về hình sự, an ninh dữ liệu, luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.