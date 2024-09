Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án lưới điện Đắk Nông

Tổng công ty Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) đang thực hiện đầu tư, xây dựng nhiều dự án, công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trong đó, 2 dự án, bao gồm: dự án trạm biến áp 110KV Đắk Mil 2 và đấu nối; dự án 110KV Gia Nghĩa và đấu nối tới nay vẫn còn vướng mắc lớn liên quan tới giải phóng mặt bằng và nhiều hạng mục quan trọng chưa thể triển khai thi công.

Dự án trạm biến áp 110KV Đắk Mil 2 và đấu nối có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng. Dự án đã trình Sở Công thương Đắk Nông thẩm định nhưng chưa được cấp chủ trương đầu tư do còn một số vướng mắc.

Nổi bật là khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp và cột điện bị chồng lấn với quy hoạch mỏ đất vật liệu san lấp xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 5.000m2. Thêm nữa, dự án cũng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đắk Mil.

Tương tự, dự án trạm biến áp 110KV Gia Nghĩa và đấu nối có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đang rất chậm.

Toàn dự án có 30 vị trí móng đường dây 110kV thì chỉ có 3 móng hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công (đạt tỷ lệ chỉ 10%). Thêm nữa, nhiều hộ dân đã được phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhận tiền đền bù; nhiều hộ không phối hợp, thống nhất trong công tác kiểm đếm…

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, việc triển khai các dự án hạ tầng lưới điện tại tỉnh Đắk Nông thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình trạng chồng lấn quy hoạch các mỏ khoáng sản.

Hiện đơn vị đang kiến nghị các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tỉnh Đắk Nông tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mức, đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Đây là công việc rất quan trọng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao và hạ tầng ngành điện cần sớm được cải tạo, đầu tư, nâng cấp để nâng cao chất lượng cung ứng điện cũng như đảm bảo các vấn đề về an toàn điện…

Tại buổi làm việc giữa Tổng Công ty Điện lực miền Trung với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được tổ chức mới đây, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn và đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, xây dựng các dự án đầu tư nguồn lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện các dự án, Tổng Công ty Điện lực miền Trung kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt đối với các hộ đã thực hiện kiểm đếm và xác nhận xong nguồn gốc. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các thủ tục mà các hộ dân vẫn không đồng ý thì cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Riêng đối với các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để triển khai, Tổng Công ty Điện lực miền Trung kiến nghị sớm xử lý các nội dung liên quan tới chồng lấn mỏ khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ cấp chủ trương đầu tư để sớm triển khai thi công, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt đang ngày càng gia tăng hiện nay.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, các dự án của Tổng Công ty Điện lực miền Trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng và công tác cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn rất chậm. Bên cạnh việc người dân không hợp tác thì còn có nguyên nhân chủ quan là các bên chưa phối hợp chặt chẽ và chưa nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Liên quan tới dự án trạm biến áp 110KV Gia Nghĩa và đấu nối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông khẳng định công tác giải phóng mặt bằng triển khai quá chậm, sau 4 năm chưa kiểm kê xong các móng trụ và hành lang tuyến, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Chính phủ, Nhà tài trợ hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức, ảnh hưởng tới môi trường thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài khác trên địa bàn tỉnh.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa phải chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đảm bảo thời gian quy định, tránh để mất vốn, ảnh hưởng đến hiệp định vay (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025).

Đối với dự án trạm biến áp 110KV Đắk Mil 2 và đấu nối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil và các đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Đắk Mil đến năm 2030 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào tháng 2/2024.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan để phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ, cấp chủ trương đầu tư cho dự án trước ngày 15/10/2024.

Liên quan tới dự án trạm biến áp 110kV Tuy Đức và đấu nối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông khẳng định đã có công văn xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chồng lấn quy hoạch mỏ bô xít cũng như phương án tập kết, lưu trữ khoáng sản chưa sử dụng từ tháng 7/2024 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị, phối hợp, để khi có các hướng dẫn tháo gỡ, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng điện tại các khu vực có sự chồng lấn mỏ khoáng sản bô xít thì triển khai ngay, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kế hoạch giải ngân vốn vay./.

Đóng điện, vận hành máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Krông Nô



Ngày 15/9/2024, tại Trạm biến áp (TBA) 110kV Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Tổng Công ty Điện lực miền Trung chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án "Lắp đặt máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Krông Nô" đưa vào khai thác, vận hành an toàn, ổn định. Dự án "Lắp đặt máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Krông Nô" có quy mô đầu tư bao gồm lắp đặt máy biến áp T2 công suất 25MVA-110/22kV, 02 máy cắt 110kV, 06 bộ biến dòng điện 1 pha, 01 bộ dao cách ly 1 tiếp đất, 03 chống sét van 1 pha 96kV và 09 tủ phân phối hợp bộ. Dự án, có tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư. Việc lắp đặt máy biến áp T2 nâng tổng công suất của trạm biến áp 110kV Krông Nô lên 50 MVA nhằm mục đích san tải máy biến áp T1 hiện đang đầy tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện, đồng thời tăng tính linh hoạt trong vận hành lưới điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên.