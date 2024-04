Quyết tâm dập tắt các điểm cháy trên núi Cô Tô trong ngày 28/4

Ngọn lửa bùng phát trở lại trên núi Cô Tô tối 27/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 27/4, tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô, thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vẫn còn xuất hiện một số điểm cháy, ngọn lửa bùng phát trở lại. Khu vực rừng xảy ra đám cháy mọc nhiều tre, tầm vông nên gây ra nhiều tiếng nổ lớn.

Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết: Trong đêm 27 và sáng 28/4, huyện Tri Tôn đã huy động gần 300 người gồm: kiểm lâm, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, công an, tỉnh đội, huyện đội và người dân 3 xã Núi Tôn, An Tức, Ô Lâm đến hiện trường chữa cháy.

Huyện Tri Tôn cùng các lực lượng quyết tâm dập tắt dứt điểm các điểm cháy trên núi Cô Tô trong ngày 28/4, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo ông Nguyễn Văn Bé Tám, các lực lượng chữa cháy được trang bị máy chữa cháy đeo vai, máy bơm nước đồi núi, hàng trăm can đựng nước... để tiếp cận các điểm cháy trên núi Cô Tô, trực tiếp dập lửa.

Huyện Tri Tôn sẽ bố trí hệ thống ống nước dẫn lên núi, dùng máy bơm từ hồ chứa phía dưới để tiếp nước vào can, máy cho các lực lượng chữa cháy.Để dập tắt dứt điểm các điểm cháy ngún, cháy nhỏ trên núi, sáng 28/4, huyện Tri Tôn còn huy động thêm máy bay không người lái mang nước tiếp cận chữa cháy ở những vị trí núi đá cao, đồi dốc khó tiếp cận bằng sức người.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 26/4, khu vực Kẹt Càng Đước, núi Cô Tô (thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) xảy ra cháy rừng. Khu vực xảy ra cháy rừng dốc cao, nhiều đá lớn, đám cháy lan nhanh, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên cao xuống, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy của các lực lượng, sáng 27/4, đám cháy rừng trên núi Cô Tô cơ bản được khống chế, nhưng còn khoảng 6-7 điểm cháy âm ỉ, có nguy cơ gây cháy trở lại, được các lực lượng tăng cường khống chế.

Do thời tiết hanh khô, nắng nóng, lớp thực bì dưới tán rừng Cô Tô dày, gió thổi mạnh, tối 27/4 một số điểm cháy ngún bùng phát trở lại. Diện tích cháy rừng chưa thể xác định được. Rừng bị cháy chủ yếu dây leo, rừng cây tạp, tre, tầm vong./.

Sơn La: Khoảng 100 người khống chế đám cháy trên núi đá vôi ở Mai Sơn Đến gần 19 giờ ngày 14/4, đám cháy lau lách, tre, nứa trên núi đá vôi tại bản Cuộm Sơn và bản Ban, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, cơ bản được khống chế nhưng ở bản Ban vẫn còn cháy nhỏ.