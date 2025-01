Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đến với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, du khách trong và ngoài nước sẽ có cơ hội tham dự vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Việt Nam, qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui Xuân đặc trưng các dân tộc.

Các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc,” mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ (2025) sẽ diễn ra từ ngày 1-28/2/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình cũng góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2025.

Các hoạt động “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” có sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer; cùng sự tham gia của 11 địa phương gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng.

Chương trình giao lưu “Tây Bắc khi Xuân về”

Cảnh sắc thiên nhiên tươi mới, tràn ngập sức sống như muốn níu giữ bước chân du khách khi xuân sang. Mùa Xuân với những mầm non đâm chồi nảy lộc, những đóa hoa mận trắng phau bung nở khoe sắc dọc theo những con đường vào bản, những cây cỏ dại cũng vươn mình nở hoa gửi hương xuân cho đất trời.

Đồng bào các dân tộc cũng rộn ràng reo vui sau những ngày trở về bản mường mình vui Tết đón xuân, nay gặp lại nhau cùng kể cho nhau những mùa xuân trên quê hương mình bằng lời ca tiếng hát, trò chơi dân gian truyền thống ngày Xuân: đồng bào Mông vui trong điệu khèn; đồng bào Tày, Nùng vui trong tiếng đàn Tính, hát Then; đồng bào Thái, Khơ Mú, Lào say trong tiếng nhạc rộn ràng điệu múa sạp, điệu xòe…tất cả rộn rã một không khí mùa xuân mới, là niềm vui, là đoàn kết cộng đồng.

Tái hiện lễ cấp sắc của dân tộc Nùng tỉnh Bắc Kạn. (Nguồn: TTXVN)

Tái hiện Lễ cúng giọt nước (Tết giọt nước) của nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Lễ cúng giọt nước là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Phong tục này không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng mà còn nâng cao ý thức của đồng bào dân tộc trong việc bảo vệ, giữ gìn nguồn nước buôn làng.

Đồng bào cúng thần nước là để tri ân nguồn nước đã giúp cho người dân cày cấy, gieo hạt trên nương được no đủ, đồng thời mời thần nước về ăn tết cùng với dân làng. Đây là nghi lễ truyền thống mang nét văn hóa đặc trưng, đậm chất nhân văn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Sau phần chứng kiến nghi thức theo phong tục truyền thống do các già làng Tây Nguyên đang hoạt động hàng ngày là các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống như múa xoang, cồng chiêng, các nghề thủ công truyền thống dệt vải…và ẩm thực độc đáo.

Chương trình dân ca dân vũ “Buôn làng đón Xuân”

Thể hiện các ca khúc, tiết mục múa Tây Nguyên mùa xuân về, những nét rộn ràng khi mùa xuân về khắp buôn làng. Giới thiệu âm nhạc dân gian các dụng cụ từ tre nứa như đàn Đinh pút, Đàn tơrưng…những tiết mục trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống, vòng xoang Tây Nguyên.

Giới thiệu nghề đan lát, nghề dệt Dèng truyền thống của đồng bào.

Hoạt động chúc phúc cầu an đầu năm mới Ất Tỵ - bát hội đầu xuân tại chùa Khmer

Đại đức trụ trì chùa Khmer và các nhà sư tụng kinh chúc phúc cầu an cho phật tử, du khách dịp đầu năm mới.

Hành trì bình khất thực đầu xuân để mang đến sự may mắn, an lành, tĩnh tâm cho tất cả mọi người.

Lễ Hạ nêu

Theo người xưa, cây nêu được dựng lên nhằm mục đích đem đến may mắn cho mọi người, xua đuổi tà ma, những điều không may mắn, đón rước điềm lành, một cái Tết bình an, hạnh phúc.

Dịp 23 tháng Chạp, Ban Quản lý đã cùng nhau tiến hành lễ dựng nêu, khi đến ngày mùng 6 Tết, lãnh đạo Ban Quản lý cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đại diện đồng bào các dân tộc sẽ tập trung làm lễ hạ nêu xuống, chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui, may mắn, hăng say lao động, sản xuất.

Trưng bày ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hoá tại Ngôi nhà chung”

Giới thiệu khoảng 30 bức ảnh giới thiệu các hoạt động lễ hội được bố trí theo các cụm, vùng miền để thấy được những hoạt động cũng như sắc màu văn hóa đã được các cộng đồng tái hiện tại Làng nhất là các lễ hội đón Tết vui Xuân của đồng bào và các hoạt động sự kiện Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc.

Hoạt động của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng

Các hoạt động “Vui Tết đón Xuân” tại không gian các làng đồng bào thể hiện các phong tục chúc Tết theo truyền thống và mang đậm sắc màu dân tộc vùng miền nhất là thời gian từ mùng 04 Tết đến 15 tháng Giêng); từ không gian bên ngoài đến âm thanh rộn rã không khí Xuân năm mới

Giới thiệu các nghi thức đón Tết của đồng bào các dân tộc theo truyền thống vùng, miền; các hoạt động lễ hội, âm nhạc đầu năm mới.

Phụ nữ dân tộc Pà Thẻn, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) rực rỡ trong bộ trang phục truyền thống. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Giao lưu các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân: múa xòe, nhảy sạp, múa au eo, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính, các điệu múa chuông, múa rùa.

Tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống mùa xuân như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đánh yến.

Tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…của dân tộc Mường; khau nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi…của dân tộc Tày; cá nướng, gà nướng, xôi màu…của dân tộc Thái, các hoạt động khác: hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam.

Chương trình du lịch văn hóa để du khách trải nghiệm tại một số nhà dân tộc phong tục đón Tết truyền thống.

Hoạt động đón tiếp khách đầu xuân năm mới: đón khách theo phong tục năm mới của đồng bào, các làng dân tộc đi chúc Tết, thăm hỏi nhau, giao lưu đầu năm mới giữa các làng và khách du lịch.

Các trò chơi dân gian truyền thống được đẩy mạnh giới thiệu cho du khách như trò ném pao, đi cà kheo, kéo co, bập bênh, đánh đu được liên tục kiểm tra, sửa sang trang trí để thu hút khách; đồng bào cùng hướng dẫn du khách trải nghiệm để hòa cùng với không khí vui tươi ngày xuân./.

