Saigontourist hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch tại Tây Ninh

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024- 2029. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)

Ngày 14/8, tại thành phố Tây Ninh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2029.

Nằm ở vị trí cửa ngõ giao thông về đường bộ quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc, Tây Ninh là đầu mối giao thương và phát triển dịch vụ, du lịch của các nước tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt là kết nối tour, tuyến du lịch với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN khác.

Tại vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sông nước, miệt vườn, văn hóa-tâm linh, lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch về nguồn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng lãnh đạo các đơn vị dịch vụ du lịch, truyền thông, báo chí cùng bắt tay hỗ trợ phát triển du lịch tại Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tại Lễ ký kết, ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết lễ ký kết nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch, quảng bá tiếp thị, tổ chức sự kiện, đào tạo nhân lực và hỗ trợ ngành du lịch trong quá trình phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tây Ninh. Thỏa thuận hợp tác là cơ hội để Saigontourist Group phát triển kinh doanh tại thị trường Tây Ninh, trong nỗ lực khai thác nguồn khách trong và ngoài nước đến đây và khai thác nguồn khách tại Tây Ninh.

Sau 49 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group hiện là một trong những đơn vị du lịch hàng đầu tại Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Saigontourist Group đã đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 7.770 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ, tổng lãi gộp 1.936 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của tỉnh Tây Ninh tại vùng Đông Nam Bộ, trong thời gian tới, Saigontourist Group sẽ nghiên cứu thành lập, sớm đưa vào hoạt động Chi nhánh Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tại tỉnh Tây Ninh, nhằm kích cầu du lịch tại địa phương.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group phát biểu tại Lễ ký kết. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tổng Giám đốc Saigontourist Group nhận định tại vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh có tiềm năng lớn để phát triển du lịch với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nguồn tài nguyên nhân văn độc đáo.

“Sau Lễ ký kết, Saigontourist Group mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch,” ông Trương Đức Hùng nói.

Cũng theo Tổng Giám đốc Saigontourist Group Trương Đức Hùng, bên cạnh việc phối hợp, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường hỗ trợ Tây Ninh trong công tác tổ chức hội nghị đầu tư, quảng bá tiếp thị thông qua các phương tiện truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực du lịch cũng như hỗ trợ Tây Ninh tham gia Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2022, 2023, 2024).

Đây cũng là sự kiện văn hóa ẩm thực đã được Giải thưởng Ẩm thực thế giới (World Culinary Awards) bình chọn Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á năm 2022, năm 2023 và Lễ hội đặc sắc nhất thế giới năm 2023.

Ngoài ra, thời gian tới, Saigontourist Group sẽ trao đổi, hợp tác với các đơn vị, đối tác tại tỉnh Tây Ninh xây dựng, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm du lịch, tour, tuyến mới tại Tây Ninh.

Với thế mạnh của mình trong các lĩnh vực đặc thù, Saigontourist Group tư vấn, hỗ trợ hoặc tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh công tác truyền thông; tổ chức sự kiện lễ hội du lịch, văn hóa ẩm thực trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong suốt quá trình hợp tác, Saigontourist Group cam kết bảo tồn các giá trị văn hóa, tôn trọng và tăng cường giá trị các di tích lịch sử địa phương, bản sắc văn hóa truyền thống và những sắc thái văn hóa đặc biệt của cộng đồng dân cư địa phương tại các điểm du lịch; bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước, đất và rác thải từ du khách.

Chia sẻ tại Lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh trong lĩnh vực du lịch được xác định là một trong những hướng đi quan trọng, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch hai địa phương phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Lễ ký kết. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhận định việc ký kết thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng, là sự cụ thể hóa thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 được ký kết giữa 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ vào năm 2020 tại tỉnh Tây Ninh.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh về lĩnh vực du lịch; góp phần đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch và hỗ trợ ngành du lịch trong quá trình phát triển, đưa du lịch vùng Đông Nam Bộ nói chung, du lịch Tây Ninh nói riêng trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

"Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung thỏa thuận hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cam kết và sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh chủ phối hợp với Saigontourist cụ thể hóa thỏa thuận bằng các đề án, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả thực chất,” ông Nguyễn Hồng Thanh nói.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Saigontourist Group phối hợp với tỉnh lập tổ công tác, chỉ định các đầu mối để phối hợp triển khai nội dung thỏa thuận hợp tác./.

