Sân Thiên Trường mở cửa miễn phí cho khán giả xem trận cuối của giải V.League

Sân vận động Thiên Trường mở cửa miễn phí đón khán giả. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/6, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết, sẽ miễn phí vé vào Sân vận động Thiên Trường trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định gặp Câu lạc bộ Khánh Hòa, diễn ra vào 17 giờ, ngày 25/6.

Đây là động thái nhằm tri ân người hâm mộ bóng đá Thành Nam đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt mùa giải qua.

Theo đó, Sân vận động Thiên Trường sẽ mở cửa miễn phí toàn bộ khán đài A5, A6, B, C và D để khán giả có thể vào sân cổ vũ cho đội bóng quê nhà trong trận đấu cuối cùng của mùa giải V.League 2023-2024.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu, tránh những cổ động viên quá khích có thể gây ảnh hưởng đến quá trình thi đấu cũng như hình ảnh đội bóng, ngoài các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được phê duyệt như các trận đấu trước đó, Ban Tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên các khán đài, bên trong, bên ngoài sân vận động để các trận đấu được diễn ra an toàn, văn minh.

Sân vận động Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi. Theo thống kê của Ban Tổ chức giải, đây luôn là sân bóng có số lượng cổ động viên đến sân cổ vũ cho các cầu thủ đông đảo nhất giải, được mệnh danh là "chảo lửa" bóng đá, mỗi trận đấu của đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định luôn có khoảng 15.000 khán giả tới sân để cổ vũ, động viên cho các cầu thủ thi đấu.

Mỗi khán giả vào sân sẽ phải mua vé theo từng trận đấu hoặc vé cả mùa. Vé từng trận tại khán đài A1, A2 có mức giá là 80 nghìn đồng/vé; khán đài A3, A4 có giá 40 nghìn đồng/vé; khán đài B có giá 40 nghìn đồng/vé; khán đài C, D đồng mức giá 10 nghìn đồng/vé.

Tại mùa giải năm nay, Sân vận động Thiên Trường đã trở thành điểm đến của nhiều cầu thủ chất lượng như Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Hendrio, Rafaelson…đội bóng được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm, hơn đội đang bám đuổi ngay sát phía sau là Câu lạc bộ Merryland Quy Nhơn Bình Định 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.

Cơ hội lên ngôi vương lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng là rất lớn khi tại vòng đấu thứ 25 sắp tới, Thép Xanh Nam Định chỉ phải gặp đội bóng đã chắc chắn xuống hạng là Câu lạc bộ Khánh Hòa.

Chỉ cần thi đấu đúng sức, tuân thủ nghiêm túc các đấu pháp đề ra, đội chủ sân Thiên Trường sẽ có được 3 điểm để lên ngôi vô địch trước 1 vòng đấu./.

Vòng 24 V-League 2023-2024: Thời cơ bứt tốc của Thép Xanh Nam Định Với việc Bình Định và Hà Nội FC có cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 24, đội đầu bảng Nam Định đứng trước cơ hội lớn để 'cắt đuôi' hai đối thủ bám đuổi nếu giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.