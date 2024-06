Sau hơn hai tháng bị chó cắn, cụ bà phát bệnh dại, nguy cơ tử vong

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 72 tuổi ở Hòa Bình được chuyển đến khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng an thần, thở máy.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Theo dõi dại, uốn ván/ sốc nhiễm khuẩn.

Theo người nhà bệnh nhân kể lại, ngày 1/4, bệnh nhân bị chó cắn vào chân (chó con mới đẻ được 3 tháng, chưa được tiêm phòng dại). Ngay khi cắn, con chó đã bị đánh chết.

Khi các vết thương chảy máu, bệnh nhân tự sát khuẩn bằng cồn tại nhà. Vì chủ quan, bệnh nhân cũng không đi tiêm phòng dại.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, cảm giác sợ nước, sợ gió, co cứng tay chân 2 lần trong khoảng 10 phút. Bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế điều trị trong tình trạng thở co kéo cơ hô hấp. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng kháng sinh, vận mạch, an thần…

Bệnh nhân được chẩn đoán: Theo dõi dại và uốn ván; Viêm phổi-theo dõi áp xe gan/ tăng huyết áp và được chuyển đến khoa Cấp cứu.

Khi làm xét nghiệm PCR nước bọt, dịch não tủy có kết quả dương tính với virus dại. Bệnh nhân được bác sỹ giải thích tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong, gia đình ký hồ sơ xin về chăm sóc tại nhà.

Theo bác sỹ Trần Quang Đại, Phòng tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của động vật bị dại lên trên da bị tổn thương.

Bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% (đối với cả người và động vật).

“Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine dại cho cả người và động vật (chủ yếu là chó) là biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại,” bác sỹ Trần Quang Đại nhấn mạnh./.