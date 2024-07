SCO thảo luận hệ thống an ninh Á- Âu mới do Tổng thống Putin đề xuất

Theo Tổng thống Putin, cơ cấu chống khủng bố khu vực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm toàn cầu nhằm ứng phó với hàng loạt mối đe dọa an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng an ninh của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vẫn là ưu tiên hàng đầu của tổ chức này, do đó cơ quan chống khủng bố khu vực của SCO sẽ được chuyển đổi để hoàn thành nhiệm vụ trên.

Nhà lãnh đạo Nga đã phát biểu như vậy tại Hội nghị lần thứ 24 của của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana, Kazakhstan.

Theo Tổng thống Putin, cơ cấu chống khủng bố khu vực của SCO sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm toàn cầu nhằm ứng phó với hàng loạt mối đe dọa an ninh.

Ngoài ra, cuộc chiến chống chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan ở các nước thành viên SCO cũng sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhờ chương trình hợp tác trong lĩnh vực này, vốn được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Kazakhstan.

Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga đặt ưu tiên cho hợp tác đối tác trong khuôn khổ SCO vì sự hợp tác đang phát triển dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và có tính đến lợi ích của nhau.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận sáng kiến xây dựng một hệ thống an ninh Á- Âu mới do Tổng thống Putin đề xuất.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đề xuất xây dựng một hệ thống an ninh tại Á- Âu không có các lực lượng ở bên ngoài khu vực, các cơ chế, thể chế và thỏa thuận phục vụ cho mục tiêu chung “ổn định và phát triển” sẽ do các quốc gia thành viên và các cơ quan khu vực của SCO tự quyết.

Ông Putin cũng nói rằng trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng theo xu hướng đa cực và đó là điều không thể đảo ngược, trong đó SCO và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đóng vai trò là động lực mạnh mẽ của quá trình phát triển toàn cầu cũng như thiết lập nên trật tự thế giới nói trên.

Đánh giá về tình hình thế giới hiện nay, khi phát biểu tại hội nghị trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh các mối quan hệ quốc tế đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng chưa từng thấy trong vòng một thập kỷ qua.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng việc Belarus trở thành thành viên chính thức thứ 10 của tổ chức này sẽ củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng hợp tác và phát triển của SCO, qua đó, nâng cao hơn nữa vai trò của SCO trên thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi các nước thành viên SCO đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết những khó khăn trong quá trình hợp tác thông qua thảo luận tìm kiếm điểm chung, đảm bảo tiến trình phát triển của các nước thành viên cũng như của cả tổ chức.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi các nước thành viên cùng nhau thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời duy trì sự vận hành ổn định của các chuỗi cung ứng và công nghiệp.

Trong khi đó, phát biểu với báo chí trong khuôn khổ hội nghị, quyền Tổng thống Iran Mohammad Mokhber đề nghị thành lập một ngân hàng chung cho SCO để tăng cường hợp tác tài chính và kinh tế giữa các nước thành viên.

Sau cuộc họp nói trên, lãnh đạo các nước thành viên SCO đã ra Tuyên bố Astana, trong đó nhấn mạnh những rủi ro và thách thức an ninh hiện tại có tính chất toàn cầu, do đó chỉ có thể giải quyết thông qua việc xây dựng một thế giới đa cực, cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu và các nỗ lực phối hợp giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống./.

Hội nghị thượng đỉnh khẳng định vai trò của SCO Trong hai ngày 3 và 4/7/2024, thủ đô Astana của Kazakhstan đón lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các nước quan sát và các đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO.