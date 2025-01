SHB, OCB và ABBANK tiếp tục báo lãi, vượt kế hoạch năm

Chiều 24/1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) công bố báo cáo tài chính với nhiều chỉ số lạc quan.

Theo đó, SHB ghi nhận tổng tài sản ở mức hơn 747.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm trước. Dư nợ cấp tín dụng ở mức gần 534.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng cấp tín dụng 18,2%. Ngân hàng bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hướng dòng vốn vào các các lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế.

Kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ khởi sắc trong năm 2025 Định hướng năm 2025, đại diện ngân hàng cho biết ngân hàng sẽ gia tăng quy mô thị phần, chuyển dịch bán lẻ, phát triển bền vững hiệu quả nhằm đẩy mạnh lợi nhuận cao hơn năm trước.

Ngân hàng tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức trên 12% theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ rủi ro thanh khoản đạt chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2024 SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5% - nhóm thấp nhất toàn ngành nhờ thúc đẩy số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ vào hoạt động, dịch vụ, sản phẩm trên toàn hệ thống. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,4%, duy trì hiệu quả sinh lời nhóm đầu ngành.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc SHB phát hành gần 403 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11% để tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng, giữ vững tốp 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Trước đó, ngân hàng đã chia cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tới cổ đông.

Giao dịch kênh số tại OCB tăng trưởng mạnh trong năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)

Tiếp đến, OCB cũng công bố đã quay trở lại đường đua tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 4.006 tỷ đồng, trong đó kết quả trong quý 4 đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với các quý trước đó, đạt 1.453 tỷ tăng 230,1% so với quý 3.

Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của OCB đạt 280.712 tỷ đồng tăng 16,9% so với năm 2023. Đặc biệt, ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng thị trường 1 đạt gần 20%, cao hơn trung bình ngành (15,08%). Trong đó, dư nợ tín dụng tiếp tục tập trung vào 2 nhóm chiến lược khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Huy động thị trường 1 đạt 192.413 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm.

Tỷ lệ giao dịch qua kênh số hiện ở mức 96,2%, mức khá cao so với các ngân hàng trên toàn hệ thống. Đơn cử, chỉ sau 7 tháng ra mắt ngân hàng số OCB OMNI phiên bản mới, số lượng giao dịch trên kênh này đã tăng 74%, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 21% và doanh thu tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023.

ABBANK cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 58% so với năm 2023, đạt 809 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 176.628 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023, đạt 104% kế hoạch năm; tổng huy động đạt 155.900 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2023, đạt 108% kế hoạch năm; tổng dư nợ đạt 154.426 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2023, đạt 110% kế hoạch năm.

Năm 2024, ABBANK đạt 809 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 58% so với năm 2023. (Ảnh: Vietnam+)

Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK tính đến hết ngày 31/12/2024 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và duy trì dưới mức 3% theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Cùng với danh mục tài sản đảm bảo có giá trị cao cho các khoản vay, ABBANK thực hiện trích lập 1.387 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản trị chất lượng tài sản. Tỷ lệ an toàn vốn tiếp tục được đảm bảo theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Phạm Duy Hiếu-Tổng Giám đốc ABBANK nhận định: “Năm 2024, ABBANK tập trung cho việc củng cố nền tảng, tối ưu bộ máy, từ quy trình vận hành cho đến sản phẩm dịch vụ để phục vụ tốt hơn tập khách hàng hiện hữu. Những nỗ lực trong việc liên tục cải tiến sản phẩm dịch vụ, tích cực và chủ động triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ khách hàng về phí và lãi suất… đã góp phần giúp ABBANK tăng cường gắn kết khách hàng hiện hữu, thu hút khách hàng mới trải nghiệm dịch vụ, từ đó tăng trưởng về quy mô hoạt động”./.