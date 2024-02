Số người khám, cấp cứu dịp Tết Nguyên đán tăng hơn 30%

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ngày 13/2, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ ngày 8-13/2 (từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Giáp Thìn), tình hình dịch bệnh trên cả nước không có diễn biến bất thường, không ghi nhận các ca mắc COVID-19, sởi, đậu mùa khỉ; ghi nhận mới hai ổ dịch Sốt xuất huyết tại Tiền Giang.

Hiện có sáu địa phương đang có ổ dịch sốt xuất huyết phải theo dõi gồm An Giang (9 ổ dịch), Thành phố Hồ Chí Minh (2 ổ dịch), Bến Tre (6 ổ dịch), Tiền Giang (10 ổ dịch), Tây Ninh (45 ổ dịch), Cà Mau (5 ổ dịch).

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.

Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, đến ngày 13/2, cả nước chưa ghi nhận về việc thiếu thuốc, có biến động về giá và chất lượng thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc từ ngày 8/2 đến sáng 13/2 cho thấy, các cơ sở đã tiếp nhận 321.219 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu, tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 117.062 người (tăng 2,1%); các cơ sở y tế thực hiện 13.095 ca phẫu thuật, trong đó có 2.878 ca phẫu thuật cấp cứu (giảm 7,6%); cả nước có 13.023 ca đỡ đẻ, mổ đẻ, giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận khám, cấp cứu cho 19.673 trường hợp nghi liên quan đến giao thông, giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 8.032 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi (giảm 2%); chuyển tuyến trên điều trị là 2.284 trường hợp (giảm 1,8%).

So với Tết năm trước, số ca tai nạn do pháo nổ, chất nổ tăng 52%. Trong 583 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa thì có tới 302 trường hợp phải nhập viện điều trị. Ngoài ra cũng có 82 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 5 trường hợp tử vong (tăng 3 trường hợp).

Trong 6 ngày qua không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc, không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, vẫn còn ghi nhận một số ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ được ghi nhận tại một số cơ sở điều trị trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán và triển khai, xây dựng các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực y tế như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 của Quốc hội; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngành tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt đối với dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi. Đồng thời theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm đủ thuốc, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh; có phương án thường trực, sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị, khám bệnh, chữa bệnh thường quy. Bên cạnh đó tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2024./.

