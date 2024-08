Sôi động thị trường chuyển nhượng ngoại binh V-League trước thềm mùa giải mới

Ngoại binh Alan Grafite (số 72) ghi bàn ngay trong trận đấu ra mắt câu lạc bộ mới Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Lực lượng ngoại binh - đặc biệt là các tiền đạo - luôn là những cầu thủ chiếm phần lớn sức mạnh của các đội bóng tại V-League, khi các Giải Bóng đá Việt Nam từng bước tiến lên chuyên nghiệp.

Hiểu rõ tầm quan trọng của những ngoại binh, các câu lạc bộ góp mặt tại V-League 2024-2025 đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng để hoàn thiện bộ khung đội hình nhằm chuẩn bị cạnh tranh cho những mục tiêu ở mùa giải mới.

Đội bóng thành công nhất với ngoại binh ở mùa giải trước - Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định cho thấy họ không muốn nhường lại ngôi vương V-League ở mùa giải năm nay, khi nhanh chóng bổ sung thêm 3 ngoại binh trải đều trên cả 3 tuyến là trung vệ Walber Motta (quốc tịch Brazil), tiền vệ trung tâm Caio César (Brazil) và tiền đạo Joseph Mpande (Uganda, từ Câu lạc bộ Hải Phòng).

Trong khi bộ đôi đến từ Xứ sở Samba chưa có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và nhiều khả năng sẽ là "của để dành" được Nam Định chuẩn bị cho đấu trường châu lục AFC Champions Two, thì tiền đạo Joseph Mpande lại là cái tên đã quen mặt với người hâm mộ Bóng đá Việt khi cầu thủ người Uganda đã gắn bó với Câu lạc bộ Hải Phòng trong 6 năm (từ mùa giải 2019 đến hết V-League 2023-2024).

Ở mùa giải năm ngoái, Mpande là trụ cột của Đội bóng đất Cảng khi đóng góp 11 bàn thắng và 4 kiến tạo ở đấu trường V-League, xếp thứ 7 trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Cầu thủ sinh năm 1994 có thể chơi ở nhiều vị trí: từ tiền vệ chạy cánh đến... trung vệ, phẩm chất sẽ giúp huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bớt "đau đầu" khi kết hợp anh với bộ đôi ngoại binh đã đóng góp 41 bàn cho Nam Định mùa trước là Rafaelson và Hendrio.

Tiền đạo Joseph Mpande (áo đỏ) là trụ cột của Câu lạc bộ Hải Phòng ở mùa giải trước. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Tiềm lực tài chính mạnh giúp Nam Định có được những ngoại binh chất lượng, tuy nhiên cần nhấn mạnh sự khôn ngoan trong chính sách chuyển nhượng của Đội bóng thành Nam: họ lựa chọn những ngoại binh đã khẳng định được chất lượng ở V-League, do đó mức độ rủi ro trong những bản hợp đồng của Nam Định là rất thấp," huấn luyện viên Đặng Phương Nam nhận định.

Cũng chiêu mộ ngoại binh đã khẳng định đẳng cấp ở sân chơi V-League như Nam Định còn có Công an Hà Nội, đội bóng đã đưa về sân Hàng Đẫy bộ đôi tiền đạo Alan Grafite và Leo Artur - những "vũ công Samba" đã góp công giúp Quy Nhơn Bình Định cán đích ở vị trí Á quân mùa giải trước (cùng đóng góp 25/47 bàn thắng của cả đội).

Tuy nhiên, song song với chính sách chuyển nhượng ngoại binh "an toàn" này, Đội bóng ngành Công an cũng đồng thời hướng sự chú ý đến nhóm cầu thủ Việt kiều - những cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đã tạo được dấu ấn ở những giải đấu quốc tế.

Sau thành công với thủ môn mang 2 quốc tịch Việt - Séc là Nguyễn Filip, Công an Hà Nội tiếp tục công bố "bom tấn" là cầu thủ Việt kiều Pháp, Jason Pendant Quang Vinh - hậu vệ đã có 1 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 134 trận tại Giải Ligue 2 (Pháp) kể từ mùa giải 2016/17 đến nay (theo Transfermarkt) và từng lên tuyển U17 Pháp.

Jason Pendant Quang Vinh đã có màn ra mắt đội bóng mới ở trận Công an Hà Nội tiếp đón nhà Đương kim vô địch Thái Lan Buriram United ở đấu trường khu vực Đông Nam Á Shopee Cup 2024-2025. Cầu thủ sinh năm 1997 đã có 90 phút thi đấu chắc chắn ở vị trí hậu vệ biên trái sở trường và góp công giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1.

"Sau một mùa giải để mất chức vô địch vào tay Nam Định, Công an Hà Nội đã tiến hành công cuộc nâng cấp đội hình một cách mạnh mẽ. Trong số những bản hợp đồng mới của Công an Hà Nội, tôi đặc biệt kỳ vọng vào vị trí hậu vệ trái của Jason Pendant Quang Vinh - vị trí yếu của Đội bóng ngành Công an kể từ sau chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Nếu thể hiện tốt trong màu áo câu lạc bộ đồng thời đẩy nhanh quá trình nhập tịch, Quang Vinh có thể được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam và giúp tuyển quốc gia nâng cao chất lượng ở vị trí hậu vệ cánh trái," bình luận viên Quang Huy đánh giá.

Hậu vệ Việt kiều Pháp, Jason Pendant Quang Vinh (số 4) được kỳ vọng sẽ tạo ra "sức bật" nơi hành lang cánh trái của Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Cơn sốt" cầu thủ Việt kiều cũng lan tỏa đến các câu lạc bộ khác tại V-League, khi "ông lớn" của bóng đá Thủ Đô là Hà Nội FC chiêu mộ trung vệ Kyle Colonna, cầu thủ cao 1m88 có mẹ là người Việt Nam và bố là người Mỹ; hay Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng có thời hạn 3 mùa giải với trung vệ Zan Nguyễn, cầu thủ trẻ sinh năm 2006 với chiều cao ấn tượng 1m90 mang 2 dòng máu Việt Nam và Mỹ...

Thị trường ngoại binh không chỉ nhộn nhịp ở nhóm các "đại gia" mà cũng không kém phần sôi động với những đội bóng có nguy cơ xuống hạng ở mùa bóng tới. Đội bóng đã "thoát hiểm" sau chiến thắng ở trận play-off trụ hạng mùa trước là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hoàn tất "bộ khung ngoại" chinh chiến tại V-League mùa này với 3 bản hợp đồng lần lượt là Geovane Magno, chân sút chuyển tới từ Công an Hà Nội; Noel Ebo (quốc tịch Anh), tiền đạo từng thi đấu cho Câu lạc bộ Gillingham ở Giải hạng 4 nước Anh và Câu lạc bộ Helsingborg tại Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển; cùng trung vệ Helerson (Brazil) từng thi đấu cho Câu lạc bộ Botafogo ở Serie A - giải đấu cao nhất tại xứ Samba.

"Lính mới" của V-League mùa giải năm nay là SHB Đà Nẵng cũng nhập cuộc nhanh chóng với 3 bản hợp đồng lần lượt là trung vệ Marlon Rangel (từ Quy Nhơn Bình Định), cựu tiền đạo của Câu lạc bộ Hải Phòng là Yuri Mamute (quốc tịch Brazil) và Werick Caetano - tiền vệ trung tâm từng có thời gian "ăn tập" tại Lò đào tạo La Masia trứ danh và chơi cho các Đội U16, U18 của Barcelona trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017.

V-League 2024-2025: Chờ đợi "làn gió mới" trên băng ghế huấn luyện Đảm nhận 'ghế nóng' ở hai trong số những thế lực của bóng đá Việt Nam, bộ đôi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (Bình Dương) và Lê Đức Tuấn (Hà Nội) được kỳ vọng sẽ tạo nên nét chấm phá ở mùa giải mới.

"Không dễ để dự đoán khả năng hòa nhập của các ngoại binh với đội bóng mới khi mùa giải chưa bắt đầu. Tuy nhiên với những ngoại binh chất lượng, tôi kỳ vọng các đội V-League sẽ chơi chủ động hơn, thuyết phục hơn để phát huy hết tiềm năng của các cầu thủ, thay vì lối chơi 'quăng' bóng lên phía trên và chờ tiền đạo ngoại tự xử lý," huấn luyện viên Đoàn Minh Xương nhận định.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ trước thềm mùa giải V-League 2024-2025 sẽ còn tiếp tục sôi động cho đến hạn chót đăng ký tân binh (hết ngày 15/10/2024). Đây là khoảng thời gian cuối để các đội bóng "cân đo đong đếm" và đưa về những ngoại binh chất lượng nhằm tạo nên những cuộc đua tranh hấp dẫn đồng thời thu hút thêm nhiều khán giả đến sân, tăng thêm sức hấp dẫn cho sân chơi lớn nhất của Bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ./.