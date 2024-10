Sống sau lũ 2024 - Chung tay góp sức giúp đồng bào vượt qua khó khăn

Ban Thanh niên Quân đội – Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung Ương Đoàn; Đoàn Thanh Niên VTV và Câu lạc bộ Thiện Nguyện An Phúc vừa chính thức khởi động chương trình thiện nguyện với tên gọi Sống Sau Lũ 2024.

Đây là một chương trình xã hội hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi), với mục tiêu trao tặng con giống, vật nuôi và những hỗ trợ cần thiết giúp bà con nhanh chóng ổn định sinh kế, từng bước tái thiết cuộc sống và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tiếp nối thành công của chương trình năm 2020, Sống Sau Lũ 2024 đặt mục tiêu huy động được nguồn ngân sách ủng hộ trên 10 tỷ đồng, trao tặng đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 số lượng hơn 400.000 con gà giống 21 ngày tuổi được tiêm chủng đầy đủ, hơn 400 con lợn giống và hơn 40 con bò giống.

Thiệt hại sau cơn bão số 3 tại các thôn xã ở các tỉnh vùng miền núi phía Bắc. (Ảnh ban tổ chức)

Để triển khai dự án này, trong các ngày từ 12-14/10, đoàn thiện nguyện đã tiến hành hàng loạt chuyến đi khảo sát tại nhiều địa bàn thôn xã tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, gặp gỡ chính quyền địa phương và người dân để nắm tình hình và xác định phương án hỗ trợ.

Song song với đó, các hoạt động gây quỹ cũng đang được tiến hành rộng khắp, với sự lan tỏa mạnh mẽ của các cộng đồng cùng sự chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức.

Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị cho biết: “Công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 đã và đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo và cả hệ thống chính trị vào cuộc, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống. Trên tinh thần đó, Ban Thanh niên Quân đội trân trọng đề nghị các nhà hảo tâm hãy dành sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần của đồng bào và cán bộ, chiến sỹ, đồng thời thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới."

Người dân vui sướng khi nhận hỗ trợ từ chương trình. (Ảnh ban tổ chức)

Lan tỏa về chương trình, bà Vũ Thanh Thủy - Tổng biên tập Thời Báo VTV cho biết: “Trong giai đoạn bão lũ căng thẳng nhất, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ, đem đến những chuyển biến tích cực, sâu sắc trong công tác cứu trợ cũng như góp phần xoa dịu những nỗi đau và mất mát của bà con vùng thiệt hại. Khi bão lũ đi qua, việc nối dài, mở rộng các hoạt động hỗ trợ vẫn vô cùng cần thiết, thúc đẩy sự phục hồi, tái thiết bền vững của cộng đồng và của toàn xã hội. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Sống Sau Lũ 2024 đặt mục tiêu trao ‘sinh kế’ và đồng hành cùng bà con trên con đường tái thiết cuộc sống, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn."

Cùng người dân tái thiết cuộc sống sau bão số 3 và mưa lũ Hội Chữ thập Đỏ và Tỉnh đoàn Vĩnh Long triển khai chuyến xe chở hàng hóa hỗ trợ người dân tỉnh Cao Bằng, Sơn La; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 23 chuyến hàng cứu trợ vùng bão.

Ông Chu Việt Hà - Đại diện Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc, cho hay năm 2020, An Phúc đã trao tặng 10 vạn con gà, 40 con bò và gần 20 tấn thức ăn chăn nuôi tới tận tay bà con Miền Trung gặp khó khăn do lũ lụt. Với chính phương châm Tận nơi – Tận tay – Tận tâm đó, câu lạc bộ kỳ vọng sẽ làm được nhiều hơn với Sống Sau Lũ 2024. "Chúng tôi trân trọng mọi sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các quý hảo tâm," Ông Hà nói.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, dự kiến sẽ có một đêm nhạc nhằm mục tiêu gây quỹ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng./.