S&P dự báo kinh tế Israel chỉ tăng trưởng 1,5% trong năm 2023

S&P đã hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế Israel từ "ổn định" xuống "tiêu cực". (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P ngày 14/11 công bố một báo cáo đặc biệt về tình hình kinh tế của Israel, trong đó dự đoán kinh tế quốc gia Trung Đông này chỉ tăng trưởng 1,5% trong năm 2023 và 0,5% trong năm 2024.

Trước đó hai tuần, S&P đã hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế Israel từ "ổn định" xuống "tiêu cực". Theo cơ quan này, Israel đang phải đối mặt với những rủi ro đáng kể về an ninh và địa chính trị, với khả năng xung đột lan rộng sang các khu vực khác.

Theo dự báo của S&P, Tổng sản phẩm Quốc nội (GPD) của Israel trong quý 4 sẽ giảm mạnh 5% so với quý 3, do tất cả các thành tố đều giảm như xuất khẩu, nhập khẩu và nhu cầu trong nước. Mức thâm hụt tài chính của năm nay và năm sau sẽ là 5,3% GDP, gấp hai lần so với mức dự báo 2,3% GDP được đưa ra trước khi xảy ra xung đột.

Kinh tế Israel suy yếu do việc ngừng hoặc sụt giảm hoạt động kinh doanh trong nước, nhu cầu của người tiêu dùng và môi trường đầu tư không ổn định. Mặc dù S&P nhận thấy chi tiêu cho quân sự của Israel đang giảm dần qua từng tuần, nhưng về trung hạn, chi tiêu cho quốc phòng vẫn còn ở mức cao.

Xung đột khiến kinh tế Israel thiệt hại khoảng 600 triệu USD mỗi tuần Báo cáo ước tính Israel thiệt hại 1,25 tỷ NIS (hơn 325 triệu USD) do tình trạng đóng cửa các cơ sở giáo dục, khoảng 590 triệu NIS do 144.000 cư dân sơ tán không đi làm.

Theo báo cáo, S&P dự đoán kinh tế Israel đang có dấu hiệu xấu hơn dựa trên những động thái của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương nước này. Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, Israel phải chứng kiến mức giảm trong thu nhập bình quân đầu người.

Theo hãng xếp hạng tín nhiệm này, phải đến cuối năm 2024, kinh tế Israel mới phục hồi trở lại mức trước xung đột và có thể đạt mức tăng trưởng kỳ vọng 5% vào năm 2025 do nhu cầu tiêu dùng phục hồi.

Về kịch bản "tích cực," S&P cho biết có thể khôi phục mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Israel từ "tiêu cực" sang "ổn định" nếu xung đột với Hamas được giải quyết, giảm rủi ro về an ninh tại khu vực và trong nước, đồng thời kinh tế và chi tiêu công không phải chịu thêm gánh nặng về dài hạn.

Hiện S&P chưa có kế hoạch hạ xếp hạng tín nhiệm của Israel trong 12-24 tháng tới do khả năng tài chính và cán cân thanh toán của Israel khá lớn.

Tuy nhiên, nếu xung đột mở rộng đáng kể làm tăng rủi ro về an ninh và địa chính trị thì việc hạ bậc tín nhiệm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước đó, các hãng xếp hạng tín nhiệm khác là Moody’s và Fitch đều đã đưa Israel vào danh sách xem xét hạ bậc tín nhiệm, nhưng chưa có báo cáo chính thức./.