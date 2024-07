SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Báo cáo tài chính quý 2/2024 của SSI ghi nhận tổng doanh thu 2.311 và lợi nhuận trước thuế 1.041 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,5% và 59% so với cùng kỳ 2023. (Ảnh: Vietnam+)

Công ty Chứng khoán SSI vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2024 với tổng doanh thu 2.311 và lợi nhuận trước thuế đạt 1.041 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,5% và 59% so với cùng kỳ 2023. Theo đó, SSI cho biết doanh thu hợp nhất đạt 2.368 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.060 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI đạt 4.381 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.002 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 54% và 59% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024.

Báo cáo của SSI cho biết tại thời điểm 30/6, công ty mẹ có tổng tài sản đạt 70.291 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt gần 24.093 tỷ đồng. Lũy kế 4 quý gần nhất, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại thời điểm cuối quý 2/2024 lần lượt đạt 12% và 4,2%.

Cụ thể, mảng dịch vụ chứng khoán trong quý 2 ghi nhận doanh thu gần 1.087 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu với 47%; trong đó nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 574 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Hiện thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của SSI tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 2 thị trường với 9,3%. Theo đó, nghiệp vụ môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư trong 6 tháng ghi nhận doanh thu 1.038 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, mảng nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 513 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ. Hiện dư nợ cho vay margin của SSI đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với quý 1 và tăng 33,5% so với thời điểm cuối năm 2023. Theo SSI, kết quả này có được là nhờ vào những biến động tích cực của thị trường.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và đóng góp 45% vào tổng doanh thu hoạt động, lũy kế 6 là 1.951 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ. Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính ghi nhận gần 163 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu. Tính trong 6 tháng, nguồn vốn ghi nhận doanh thu đạt 295 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán ngày 19/7, giá tham chiếu của cổ phiếu SSI đang ở mức 34.350 đồng/cổ phiếu./.