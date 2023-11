Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 24/11, sự cố lỗi kết nối trên trang web và ứng dụng di động của Chính phủ Hàn Quốc đã khiến dịch vụ cấp căn cước của nước này bị tạm dừng.

Bộ Hành chính và An ninh nêu rõ lỗi kết nối xảy ra trên ứng dụng Mobile ID vào đầu giờ chiều, khiến người dùng không truy cập được vào trang chủ của hệ thống cấp căn cước di động và ứng dụng đi kèm. Mặc dù trang web đã hoạt động trở lại song đến 17h giờ địa phương, ứng dụng vẫn bị trục trặc một phần.

Máy chủ của trang web hiện do Tập đoàn in ấn và đúc tiền Hàn Quốc của nhà nước điều hành. Tập đoàn này cho biết một nhân viên đã vô tình kích hoạt hệ thống, dẫn tới làm gián đoạn quá trình vận hành. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy vụ việc là do tấn công từ bên ngoài.

Trước đó, vào ngày 17/11, sự cố sập mạng đã xảy ra trên mạng máy tính hành chính “Saeol” dành cho quan chức địa phương trên toàn quốc và mạng “Government 24” (dịch vụ dân sự trực tuyến), gây bất tiện lớn cho người dân.

Cơ quan chức năng phải mất 56 giờ mới khôi phục hoàn toàn hoạt động của mạng. Cơ quan chức năng sau đó chỉ giải thích nguyên nhân lỗi hệ thống này là do “trục trặc thiết bị mạng” và đang tiếp tục điều tra.

Tiếp đó, ngày 23/11, “Chợ Nara”, hệ thống mua sắm điện tử tổng hợp quốc gia của Cục Mua sắm công, đã bị tê liệt nhưng đã được khôi phục sau khoảng một giờ.

Hàn Quốc triển khai dịch vụ cấp thẻ căn cước di động từ tháng 7/2022 trong kế hoạch mở rộng dịch vụ, hướng tới đảm bảo thẻ căn cước điện tử có đủ tính pháp lý như thẻ căn cước nhựa hiện tại vào nửa cuối năm 2024./.