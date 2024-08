'Tài mới' tự lái ôtô đi chơi lễ 2/9: Cần lưu ý gì để có chuyến đi suôn sẻ?

Dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều người sẽ lựa chọn phương án tự lái xe tới các điểm du lịch hoặc về quê. Tuy nhiên, đối với người lần đầu lái xe hoặc ít đi đường dài có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc di chuyển hay thiếu sự chuẩn bị kỹ càng…

Vì vậy, để có một chuyến đi an toàn và thuận lợi, khi lái xe vào những dịp này, Báo Điện tử VietnamPlus cùng với anh Hoàng Nam, một người cầm lái ôtô trên 20 năm kinh nghiệm khắp các tuyến đường chia sẻ một số kinh nghiệm mà bác tài mới nên “nằm lòng.”

Tìm hiểu lộ trình, chi phí

Theo anh Nam, nhiều tài xế mới có thói quen “đi rồi sẽ đến” hoặc chủ quan không tìm hiểu trước quãng đường đi trước mỗi hành trình dẫn đến việc phát sinh những sự cố xảy ra trong chuyến đi như gặp tắc đường, tuyến đường xảy ra tai nạn làm ảnh hưởng đến lịch trình.

Tìm hiểu, lên kế hoạch về cung đường trước khi đi sẽ giúp cho chuyến đi chơi của bạn được tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa: icar)

Vì vậy, tài xế nên tìm hiểu lộ trình mà mình đi để có thể lựa chọn các điểm dừng nghỉ và ăn nhẹ sao cho phù hợp, giúp đỡ mệt và giảm căng thẳng đồng thời giúp người lái chủ động hơn trong các tình huống xảy ra như đường bảo trì, nâng cấp, tắc đường. Lúc đó tài xế sẽ cần một con đường khác.

“Ngoài ra, tài xế nên chọn đi trong khung giờ giờ thấp điểm để tránh việc tắc đường vì vào những ngày lễ, lưu lượng giao thông sẽ tăng rất cao so với các ngày thường. Có thể kiểm tra lưu lượng giao thông qua ứng dụng Google Map hoặc nghe đài FM 91Hz (VOV Giao thông), FM 90HZ (Kênh giao thông Đô thị Hà Nội),… trên xe,” anh Nam cho hay.

Một việc nữa mà tài xế mới nên chú ý trước khi đi đó là tính toán các chi phí cần có cho mỗi chuyến đi như chi phí đổ nhiên liệu, chi phí cầu đường, ăn uống, nghỉ ngơi dọc dường, chi phí phát sinh (sửa xe, thay lốp,…) cho chuyến đi được thuận lợi.

Kiểm tra vận hành xe

Di chuyển liên tục trong nhiều ngày với quãng đường dài buộc động cơ phải hoạt động trong môi trường khắc nghiệt hơn nhiều lần so với việc di chuyển trong thành phố, vì thế chủ xe nên cân nhắc kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện trước chuyến đi để phòng tránh rủi ro hay sự cố không may khi vận hành.

Kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đi quãng đường dài sẽ giúp xe vận hành an toàn, êm ái. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo anh Nam, bảo dưỡng xe thông thường gồm các hạng mục quen thuộc như thay dầu động cơ, lọc gió động cơ, lọc gió khoang lái... Ngoài ra, anh cũng chia sẻ nên kiểm tra kỹ hơn phần lốp, phanh xe trong những chuyến hành trình dài. Cẩn thận hơn, tài xế có thể lái thử xe một vòng với vận tốc nhanh rồi phanh gấp 2,3 lần để kiểm tra lại hệ thống phanh.

“Một chiếc xe sạch sẽ và không gian nội thất thơm nhẹ tự nhiên cũng cần thiết cho hành trình dài Nếu xe không có film cách nhiệt cũng nên đầu tư dán loại film có thương hiệu uy tín để vừa tránh nắng nóng cho cabin xe, lại tốt cho điều hòa không phải hoạt động bù nhiệt liên tục trong tiết trời oi ả,” anh Nam chia sẻ thêm.

Những lưu ý giúp tài xế tránh việc đạp nhầm chân ga và phanh xe ôtô Vụ việc đau lòng xảy ra do lỗi "tai hại" nhầm chân ga và chân phanh trên địa bàn Hà Nội vừa qua một lần nữa cho thấy việc xử lý khi có sự cố là vô cùng quan trọng đối với người tham gia giao thông.

Theo đó, chi phí cho việc kiểm tra, bảo dưỡng đơn giản dao động từ 1,5 triệu đồng tùy theo dòng xe. Chủ xe nên cân nhắc đặt lịch trước tại các trạm bảo dưỡng để chủ động hơn cũng như tránh mất thời gian.

Tuân thủ luật lệ giao thông, chú ý quan sát

Tuân thủ luật lệ giao thông là việc mà tất cả mọi người tham gia giao thông đều phải thực hiện, nhưng người mới lái cần chú ý hơn nữa. Việc thiếu kinh nghiệm lái xe đường trường có thể dẫn tới một số tình huống phổ biến như lỡ lối ra trên đường cao tốc, chạy không đúng tốc độ, đi nhầm đường, đi sai làn, chuyển làn thiếu quan sát...

Chú ý tuân thủ các biển báo, luật lệ giao thông giúp các tài xế tránh khỏi các lỗi phạt mất tiền oan. (Ảnh minh họa: vncar)

Do đó, khi chuyển qua các tỉnh, thành phố mới với những đoạn đường chưa từng đi qua cần phải quan sát kỹ các biển báo chỉ dẫn, điều này giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn cũng như tránh được việc vi phạm luật giao thông.

Bên cạnh việc tuân thủ luật lệ thì người lái xe cần chú ý quan sát ở mọi cung đường. Ở khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, đường nhánh nhỏ sang đường lớn, khúc đường quay đầu hoặc những đoạn đường tầm nhìn bị hạn chế... Tất cả ở những nơi này luôn tìm ẩn những nguy hiểm mà tài xế cần cẩn trọng.

Do vậy, khi tài xế quan sát thấy đoạn đường giao nhau, đoạn cho phép quay đầu hoặc làn đường không ưu tiên, hãy chủ động chú ý quan sát cẩn thận cả hai bên và giảm tốc độ khi di chuyển.

Hạn chế phanh gấp và giữ khoảng cách

Đầu tháng 7/2024, trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã xảy ra tai nạn liên hoàn đối với 3 chiếc xe ôtô. Nguyên nhân là do 1 chiếc xe con phanh gấp, dẫn đến 2 chiếc xe gồm xe khách và xe con tiếp theo không phản ứng kịp và làm chủ tốc độ đã đâm vào nhau, khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương.

Tai nạn liên hoàn 3 xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hồi đầu tháng 7/2024. (Ảnh nguồn: PV/TTXVN)

Một số tài xế khi mới lái thường có thói quen phanh gấp khi gặp vật cản hoặc cua xe trong khi di chuyển với tốc độ nhanh, đây là một thói quen chết người bởi phanh gấp sẽ khiến chiếc xe văng ra ngoài theo lực ly tâm, hoặc sẽ làm ảnh hưởng đến những chiếc xe phía sau.

Do vậy, nếu tài xế muốn dừng xe nên thay vì phanh gấp cần giảm tốc độ trước rồi chuyển làn và rà phanh từ từ hoặc nhấp nhả phanh để cảnh báo, cách này an toàn hơn so với đạp phanh đột ngột và cũng sẽ an toàn hơn.

Ngoài ra, các tài xế cũng cần chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi lái xe đường dài. Chúng ta cần chấp nhận và tránh tranh giành ưu tiên với những tài xế không tuân thủ quy tắc. Trên cao tốc và đường trường, không bám đuôi xe phía trước để tránh tai nạn.

Một vấn đề nữa mà các bác tài mới cần lưu ý đó là không nên quá lạm dụng hệ thống hỗ trợ lái (Cruise Control). Mặc dù tính năng này sẽ giúp người lái xe thoải mái và tiết kiệm một chút nhiên liệu thế nhưng nếu lơ là, không tập trung quan sát có thể sẽ xảy ra nguy hiểm khi gặp tình huống bất ngờ trên đường.

Đồ cứu hộ cần mang theo

Dù hành trình dài hay ngắn, thì việc chuẩn bị một số đồ cứu hộ là điều nên làm khi trong những chuyến đi.

Tài xế nên mang một số vật dụng cứu hộ cần thiết đề phòng các trường hợp rủi ro xảy ra. (Ảnh nguồn: Utires.com)

Anh Nam cho biết một những vật dụng cần thiết chuẩn bị trên xe là lốp dự phòng, dây kích ắc quy, bơm lốp điện mini, hộp dụng cụ cầm tay… Những vật dụng này sẽ giúp tài xế có thể tự mình xử lý khi gặp các sự cố đơn giản như thủng lốp, ngừng hệ thống điện… giữa đường mà chưa tìm được sự trợ giúp.

Bên cạnh đó, để cẩn thận hơn tài xế có thể chuẩn bị một số vật dụng khác như áo mưa cá nhân, hộp dụng cụ y tế chứa một số thuốc cảm, ho, giảm đau và các thứ như băng cá nhân, bông y tế… sẽ giúp những người trong hành trình phòng được một số bệnh khi đi xa.

“Các tài xế nên chia làm nhiều nhóm chứa trong một hộp nhựa rồi dán giấy ghi rõ mục đích sử dụng để khi cần sẽ dễ tìm hơn. Những dụng cụ nêu trên đều mang những kích thước khá nhỏ nên không phải lo sẽ bị chiếm diện tích trên xe,” anh Nam nói./.