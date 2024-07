Tạm giữ 11,7 tấn sản phẩm nghi vấn là mật ong không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang kiểm tra hàng hóa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường thông tin cơ quan chức năng vừa phát hiện một lượng lớn hàng hóa vận chuyển trên xe ôtô tải, trong đó có nhiều thùng sắt chứa mật ong không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 15/7, tại khu vực khu công nghiệp Xuân Tô thuộc khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) tiến hành khám phương tiện xe ôtô tải có mui mang biển kiểm soát số 51C-475.54 do ông Đ.Th.V thường trú tại Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển.

Chuyển công an vụ việc hàng nghìn chai mật ong có dấu hiệu hàng giả Kiểm tra 4 doanh nghiệp kinh doanh mật ong, lực lượng Quản lý Thị trường Vĩnh Phúc đã phát hiện hàng chục nghìn chai mật ong có dấu hiệu hàng giả đồng thời chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện vận chuyển 45 thùng sắt có khối lượng 262kg/thùng, chứa 11.790 kg nghi vấn là mật ong, không nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, hàng hóa có giá trị khoảng 530,5 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện có giá trị 743,4 triệu đồng nêu trên để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định./.