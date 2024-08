Tăng cường quản lý đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành văn bản số 2727/UBND-TNMT về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng; rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện cho thuê đất hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng; cương quyết yêu cầu chính quyền địa phương giải tỏa các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, đất đai theo thầm quyền, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện 06 tháng 01 lần.

Cùng với đó, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất bãi bồi ven sông để làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai 2024. Thời gian hoàn thành xong trong tháng 10/2024.

Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và phù hợp với Quyết định số 1829/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông. Tăng cường công tác quản lý các phương tiện đường thủy hoạt động trên địa bàn; phối hợp với Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm hoạt động bến thủy nội địa trái phép, kịp thời ngăn chặn việc đưa vật liệu xây dựng lên bãi chứa hoạt động trái phép.

Ngoài ra, tăng cường xử lý tình trạng xe quá tải trọng vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bãi trung chuyển, đặc biệt là tại các địa bàn có nhiều bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông Hồng, sông Đuống đã làm nhiều đoạn mặt đê bị hư hỏng, xuống cấp, làm ảnh hưởng khả năng chống lũ, ảnh hưởng đến an toàn của người, phương tiện tham gia giao thông, đồng thời gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận các tuyến đê cũng như nghiên cứu, khảo sát xây dựng bến, điểm tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho công tác xử lý vi phạm trong công tác khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi...

Lãnh đạo Hà Nội giao Công an Thành phố tăng cường xử lý vi phạm tại các bến bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông, chủ động phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác cát lòng sông trái phép. Chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý dứt điểm, nghiêm minh đối với các chủ phương tiện sử dụng tàu thuyền hút cát trái phép trên sông, tập kết cát, sỏi tại các bãi trung chuyển.

“Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông chưa bảo đảm điều kiện hoạt động. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thực hiện ngay kế hoạch cưỡng chế giải tỏa vật liệu xây dựng tại các bãi chứa vật liệu xây dựng của các đơn vị hoạt động trái phép trên địa bàn. Chủ động bố trí kho, bãi, phương tiện, địa điểm để bảo quản, xử lý đối với tài sản sau cưỡng chế và các tang vật vi phạm sau khi tịch thu,” văn bản nêu rõ.

Hà Nội cũng giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh hoặc tái vi phạm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép./.