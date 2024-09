Tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Biệt thự số 65 Nguyễn Thái Học đang bị biến dạng do sự cải tạo, cơi nới của người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND thực hiện việc thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu, số hóa 3D biệt thự thuộc nhóm 1 và xây dựng phần mềm quản lý nhà biệt thự theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Việc thực hiện thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu, số hóa 3D đối với biệt thự thuộc nhóm 1 và xây dựng phần mềm quản lý nhà biệt thự nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước về việc quản lý, khai thác, sử dụng nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước.

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình quản lý, sử dụng nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước. Tăng khả năng phân tích, thực hiện các mô hình dự đoán thông minh làm cơ sở để đưa ra các quyết định phù hợp trong hoạt động bảo tồn, chỉnh trang biệt thự cũ khu vực nội đô lịch sử, các quận nội thành theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy và thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Nhà ở, các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và các quy định pháp luật liên quan khác. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về xây dựng phần mềm quản lý nhà biệt thự, thành phố yêu cầu đảm bảo tính bảo mật, đầy đủ các trường cơ sở dữ liệu của hồ sơ; phản ánh đầy đủ quá trình cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và địa chỉ, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh. Sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của thành phố; đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin; đảm bảo khả năng mở rộng, nâng cấp theo yêu cầu thực tế trong quá trình khai thác sử dụng phần mềm sau này. Dự kiến trong quý 4/2024 hoàn thành 80% khối lượng công việc và hoàn thành xây dựng phần mềm vào năm 2025.

Thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu nhà biệt thự: Các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, quản lý, sử dụng của nhà biệt thự; Xếp loại nhà biệt thự; Biên bản kiểm tra, đánh giá hiện trạng; Phiếu điều tra nhà biệt thự. Biệt thự nhóm 1 được ưu tiên lập hồ sơ bảo tồn ngoài các tài liệu nêu trên phải có đầy đủ các bản vẽ hiện trạng tổng mặt bằng tỷ lệ 1:200; bản vẽ kiến trúc. Các tài liệu, hồ sơ về giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng; Tài liệu, hồ sơ về quá trình sửa chữa, cải tạo đối với nhà biệt thự qua các thời kỳ; Các giấy tờ khác có liên quan. Dự kiến năm 2024 hoàn thành 20% khối lượng công việc và 80% vào năm 2025.

Việc số hóa 3D đối với biệt thự thuộc nhóm 1, thực hiện theo 02 giai đoạn đan xen. Giai đoạn 1: số hóa 3D được thực hiện cả trong lẫn ngoài và phạm vi khuôn viên nhà biệt thự từ tường rào trở vào. Giai đoạn 2: Thực hiện số hóa 3D đối với biệt thự thuộc nhóm 1 gồm biệt thự do Cục Quản trị A Văn phòng Trung ương Đảng và biệt thự do Cục Phục vụ ngoại giao đoàn thuộc Bộ Ngoại giao quản lý, sử dụng liên quan mật thiết đến an ninh, chính trị, quốc phòng. Dự kiến, hoàn thành chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong quý IV năm 2024; năm 2025 căn cứ theo tình hình thực tế để thực hiện.

Hà Nội yêu cầu thiết lập được cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý: Tập hợp, chỉnh lý, quét (scan) hồ sơ tài liệu nhà biệt thự, tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý nhà biệt thự, số hóa 3D đối với biệt thự thuộc nhóm 1, cập nhật vào phần mềm quản lý nhà biệt thự. Các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng khi sử dụng, bảo tồn, chỉnh trang các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì sao lục và cung cấp cho Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng các tài liệu, hồ sơ nhà biệt thự trước năm 1954; Các bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các biến động về sở hữu, sử dụng nhà biệt thự khi nhận được Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng. Hồ sơ tài liệu sau khi hoàn thành việc quét (scan) phải được bàn giao lại ngay cho đơn vị quản lý để tiếp tục bảo quản, lưu trữ và sử dụng theo quy định.

Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin chuyên ngành về quy hoạch, kiến trúc cho Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng để thực hiện thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu nhà biệt thự khi nhận được Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phải kế thừa nội dung, kết quả thực hiện của Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 04/4/2023, đảm bảo tính nhất quán và liên tục. Sản phẩm phần mềm là công cụ thông minh giúp các cơ quan và đơn vị quản lý truy cập, tra cứu, kết xuất thông tin một cách đầy đủ, khoa học, chính xác, nhanh chóng và kịp thời./.