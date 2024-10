Tàu đánh cá công suất lớn liên tục mắc cạn do cửa biển Lạch Vạn bị bồi lắng

Hơn 10 năm qua, cửa biển Lạch Vạn ở huyện Diễn Châu, Nghệ An bị bồi lắng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông ra, vào lạch.

Hai tàu cá mang số hiệu NA-90693-TS và NA-90669-TS bị mắc cạn từ lúc 12 giờ ngày 21/10. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Chiều 21/10, ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết lúc 12 giờ cùng ngày, sau nhiều ngày khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển Nghệ An, tàu cá mang số hiệu NA-90693-TS của chủ tàu Hồ Nguyên Hùng và tàu cá mang số hiệu NA-90669-TS của chủ tàu Nguyễn Văn Bình (đều có hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An), mỗi tàu có công suất khoảng 360CV, cập cửa biển Lạch Vạn.

Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh và trời mưa mù che khuất tầm nhìn nên cả hai tàu đã bị dạt vào bờ và mắc cạn trên bãi biển địa phận xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Khoảng cách hai tàu mắc cạn cách nhau hơn 100m, cách bờ khoảng 120m, độ sâu mực nước biển tại vị trí mắc cạn khoảng 50cm.

Tại hiện trường, ngư dân Trần Văn Tuấn (xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích), thuyền viên đi trên tàu cá mang số hiệu NA 90693 TS, cho biết lúc xảy ra sự cố, trên hai tàu 10 người gồm thuyền viên và chủ tàu.

Sau khi hai tàu bị mắc cạn, các thuyền viên trên hai tàu cá đã nỗ lực đưa tàu thoát khỏi tình trạng mắc cạn nhưng do tàu có khối lượng lớn, mực nước biển quá cạn kết hợp với sóng to, gió thổi vào bờ mạnh trong khi phần đáy thân tàu của hai tàu cá đã ngập lún trong cát mịn nên mọi cố gắng của các thuyền viên đều bất thành.

Đến 18 giờ cùng ngày, các thuyền viên trên hai tàu cá đã giúp nhau vận chuyển hải sản và các thùng nhiên liệu lên bờ để thân tàu nhẹ hơn.

Các thuyền viên dự tính khi thủy triều lên đỉnh điểm vào rạng sáng 22/10 sẽ cố gắng đưa hai tàu cá thoát khỏi tình trạng mắc cạn.

Là một trong 6 cửa lạch lớn của tỉnh Nghệ An, mỗi ngày, tại cửa biển Lạch Vạn có hàng trăm lượt phương tiện tàu, thuyền của ngư dân các xã Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Vạn… ra, vào.

Hơn 10 năm qua, cửa biển Lạch Vạn bị bồi lắng nghiêm trọng do phù sa từ sông Bùng đẩy xuống, phù sa theo chiều gió mùa Đông Bắc thổi vào tạo nên những doi cát có xu hướng ngày càng bó hẹp, thắt cổ chai và nắn dòng, biến dạng cửa lạch.

Thực trạng này đã tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông ra, vào lạch; ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế biển của ngư dân.

Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Bích, xã có hơn 130 tàu trong đó có hơn 70 tàu có công suất từ 90CV trở lên. Trung bình một năm ít nhất có từ 4 đến 6 tàu bị mắc cạn ngoài cửa biển Lạch Vạn với mức độ thiệt hại khác nhau. Nhiều chủ tàu đã mất trắng do không thể sửa chữa lại phương tiện để sử dụng sau khi bị mắc cạn./.

