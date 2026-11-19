Nhằm nâng cao kỹ năng nghề, tạo thêm cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Tây Ninh đang chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của người dân và điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Từ tháng 10/2026, xã Tân Thành triển khai chương trình đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, với 2 lớp, tổng cộng 70 học viên, quy mô tối đa 35 người mỗi lớp.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp người dân nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển sinh kế.

Các ngành, nghề được giới thiệu trong chương trình khá đa dạng, từ kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái, chăn nuôi, trồng rau an toàn, điện nông thôn đến pha chế đồ uống, nấu ăn, trang điểm thẩm mỹ và may công nghiệp.

Đáng chú ý, nội dung tin học ứng dụng và kinh doanh trên nền tảng số cũng được chú trọng, giúp người học tiếp cận công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường trực tuyến.

Việc tổ chức đào tạo nghề ngay tại cơ sở tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ hoặc chủ động phát triển mô hình kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Theo kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu 50% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ.

Đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, tỉnh phấn đấu tăng 30% tỷ lệ lao động biết nghề, sống bằng nghề được đào tạo.

Những hoạt động này góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.