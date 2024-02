Thanh niên ở nhiều địa phương thuộc Quân khu 5 hăng hái lên đường nhập ngũ

Theo báo cáo của Phòng Quân lực Quân khu 5, các thanh niên nhập ngũ có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 10,3% (tăng 2,1% so với năm 2023).

Tại thành phố Đà Nẵng, số lượng thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó tất cả thanh niên nhập ngũ đều có trình độ văn hóa từ trung học phổ thông trở lên; nhiều thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sáng 25/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Từ sáng sớm, thanh niên khắp các tỉnh, thành phố đã nô nức, hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Theo báo cáo của Phòng Quân lực Quân khu 5, nhìn chung chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2024 được nâng lên so với các năm trước. Trong số đó, thanh niên tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 81,6% so với tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ (tăng 1,4% so với năm 2023).

Các thanh niên có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 10,3% (tăng 2,1% so với năm 2023). Bên cạnh đó, số cán bộ, công nhân, viên chức nhập ngũ và tỷ lệ đảng viên cũng tăng so với năm 2023.

Sau Lễ giao nhận quân, các đơn vị nhận quân đã tổ chức hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn; tổ chức đón nhận và đảm bảo tốt mọi mặt về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho tân binh ngay từ ngày đầu về đơn vị...

Các địa phương, đơn vị nhận quân đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

Trước khi tổ chức giao nhận quân, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tại địa phương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Nhờ sự động viên của chính quyền địa phương, gia đình, 100% công dân nhận lệnh đã an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tại thành phố Đà Nẵng, số lượng thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó tất cả thanh niên nhập ngũ đều có trình độ văn hóa từ trung học trở lên, nhiều thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; có 12 thanh niên tình nguyện nhập ngũ./.

