Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 1 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 221,11 triệu USD, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2022 (196,6 triệu USD).

Ảnh minh họa.(Nguồn: TTXVN)

Ngày 27/12, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023 tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh hơn 1,009 tỷ USD, đạt 183,57% kế hoạch (550 triệu USD).

Cụ thể, về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 221,11 triệu USD, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2022 (196,6 triệu USD). Trong đó, cấp mới 16 dự án với vốn đầu tư đăng ký 63,20 triệu USD, giảm 12,89% so với cùng kỳ năm 2022 (72,56 triệu USD); 32 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 157,91 triệu USD, tăng 27,30% so với cùng kỳ năm 2022 (124,05 triệu USD). Suất đầu tư (tính trên các dự án mới, tăng vốn có sử dụng đất) là 11,58 triệu USD/ha.

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 18.510,99 tỷ đồng (tương đương 788,5 triệu USD), tăng 123,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cấp mới 44 dự án với vốn đầu tư đăng ký 16.695,93 tỷ đồng (tương đương 710,73 triệu USD), tăng 149,94% so với cùng kỳ năm 2022; 20 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 1.815,06 tỷ đồng (tương đương 77,77 triệu USD), tăng 14,16% so với cùng kỳ năm 2022. Suất đầu tư (tính trên các dự án mới, tăng vốn có sử dụng đất) là 4,68 triệu USD/ha (không tính dự án Viettel).

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng yếu và dịch vụ phục vụ công nghiệp (dịch vụ hỗ trợ công nghiệp và bất động sản công nghiệp), có 39/60 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 759,02 triệu USD, chiếm 98% tổng vốn đầu tư thu hút mới.

Dự án đầu tư nước ngoài có 13/16 dự án với vốn đầu tư 58,98 triệu USD, chiếm 93% vốn đầu tư nước ngoài thu hút mới; dự án trong nước có 26/44 dự án với vốn đầu tư 16.450,89 tỷ đồng (tương đương 700,04 triệu USD), chiếm 99% vốn đầu tư trong nước cấp mới.

Diện tích đất cho thuê đạt 16,86 ha, giảm 68,66% so với cùng kỳ năm 2022 (53,8 ha), diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 126.594 m2, giảm 11,34% so với cùng kỳ năm 2022 (142.781 m2). Suất đầu tư (tính trên các dự án mới, tăng vốn có sử dụng đất) là 8,1 triệu USD/ha (không tính dự án Viettel, 624 triệu USD).

Theo ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, để đạt kết quả trên, Ban Quản lý đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, kéo giảm 30% thời gian giải quyết; thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc; triển khai 17 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 92%.

Để thu hút thu hút vốn đầu tư, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố tăng cường tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tổ chức tiếp xúc với các nhà đầu tư để hỗ trợ tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội mở rộng dự án đầu tư.

Đồng thời, chú trọng thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, các dự án có vốn đầu tư lớn thuộc các ngành công nghiệp sạch có hàm lượng công nghệ cao, các sản phẩm thân thiện với môi trường.

“Đặc biệt, cơ chế “một cửa tại chỗ” tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được các bộ, ngành Trung ương và Thành phố quan tâm, đẩy mạnh, tạo môi trường hành chính lành mạnh, tăng tính hấp dẫn thu hút đầu tư. Trong đó, việc phân cấp, ủy quyền đã giúp Ban Quản lý giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính trong Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, xây dựng, môi trường…. ,” ông Hứa Quốc Hưng chia sẻ.

Điển hình như Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã phân cấp cho Ban Quản lý được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong phạm vi khu chế xuất và khu công nghiệp được giao quản lý. Bộ Công Thương đã ủy quyền cho Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D…./.