Thị trường bất động sản tại các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ khởi sắc

Thị trường bất động sản các tỉnh, thành Nam Bộ những tháng đầu năm 2024 đang dần tăng trưởng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thị trường bất động sản các tỉnh, thành phố tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2024 dần tăng trưởng; trong đó, đất nền, nhà ở giá rẻ và chung cư ghi nhận mức tăng cao hơn.

Đây cũng là phân khúc nhà ở mà thị trường đang có nhu cầu thực. Hiện tại, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản diễn ra từ từ, ổn định dựa trên đà phục hồi và tích lũy trước đó, cùng sự hậu thuẫn từ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của đô thị hóa.

Niềm tin dần trở lại

Theo Viện Nghiên Cứu Kinh tế-Tài chính-Bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI’), giá bán chung cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tăng nhẹ từ 2 - 3%, chủ yếu là do giỏ hàng mới đến từ các dự án cao cấp, hạng sang mở bán. Nhà phố và biệt thự phía Nam cũng ghi nhận tăng nhẹ giá từ 1-3% chủ yếu khu vực Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

Về nguồn cung, trong Quý 1/2024, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chỉ có khoảng 1.200 sản phẩm nhà đất mở bán mới chủ yếu đến từ rổ hàng của những dự án cũ. Chỉ mới có khoảng hai dự án cao cấp triển khai mới trong quý vừa qua nhưng giao dịch khá chậm.

Khu căn hộ cao cấp ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/ TTXVN)

Tuy nguồn cung thấp, song các sản phẩm căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam lại đa dạng giá bán ở hầu hết các phân khúc.

Phân khúc bình dân từ 35-50 triệu đồng/m2 (tăng 10-15% so cùng kỳ), phân khúc trung cấp từ 50-80 triệu đồng/m2 (tăng 5-7% so cùng kỳ) phân khúc cao cấp tăng đột biến từ 80-125 triệu đồng/m2 (tăng 20-30% so cùng kỳ); phân khúc hạng sang mức giá lên đến 300 triệu đồng/m2 và được duy trì ổn định so với quý 1/2023.

Các chuyên gia cho rằng niềm tin thị trường dần chuyển biến tích cực, tỷ lệ khách hàng đăng ký tham quan dự án, nhà mẫu ngày càng tăng.

Điều này cho thấy người mua bất động sản bắt đầu vững tâm lý và chuẩn bị cho việc trở lại với thị trường này.

Dự báo giá căn hộ chung cư Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung mới triển khai ra thị trường đang khan hiếm và gần như chỉ còn nguồn hàng ở loại hình cao cấp, hạng sang mới triển khai sẽ làm thay đổi mặt bằng giá tại nhiều khu vực.

Tại tỉnh Đồng Nai, lượng khách hàng tìm kiếm nhà đất cùng với lượng tin rao bán đều tăng mạnh. Nhu cầu mua bất động sản Đồng Nai tăng trưởng tích cực nhất ở loại hình đất nền và biệt thự, phân khúc vốn là thế mạnh của thị trường này.

Riêng nhóm sản phẩm đất nền có mức giá 8-13 triệu đồng/m2 và diện tích phổ biến từ 70-120 m2 được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất thời gian qua. Đây cũng là sản phẩm có giao dịch cải thiện nhất thị trường giai đoạn này.

Theo Batdongsan.com.vn, lượng tin rao bán và lượt tìm kiếm nhà đất trên cả nước trong tháng qua đều có sự tăng trưởng tích cực so với các tháng trước. Đặc biệt là với đất nền, bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, giao dịch đất nền Long An, Bình Dương và Đồng Nai đều có tăng trưởng ấn tượng.

Thực tế, với phân khúc đất nền tầm trung, người có nhu cầu sản phẩm giá mềm chỉ có thể tìm đến các vùng giáp ranh, nơi có giá đất nền và biệt thự vẫn thấp hơn nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai cho rằng thị trường bất động sản có sự khởi sắc trong những tháng đầu năm 2024 thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của các dự án hạ tầng, nhất là đường cao tốc kết nối qua tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mặt khác, việc đa dạng hóa các dự án như khu đô thị mới, khu nghỉ dưỡng, nhà ở xã hội đang tạo ra nhiều lựa chọn cho người mua lẫn nhà đầu tư.

Cần sự cộng hưởng

Theo Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản Đồng Nai quý 2/2024 tới đây dự báo sẽ tích cực hơn nhờ nhiều dự án mới bắt đầu chuẩn bị tái khởi động và mở bán ra thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản vẫn còn chưa phục hồi mạnh mẽ, khả năng cao giao dịch vẫn chỉ trong nhóm mua ở thực và nhà đầu tư có dòng tài chính mạnh săn nhà đất tích lũy và đầu tư dài hạn.

Các chuyên gia nhận định tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đó là nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án từ phía Chính phủ và các bộ, ngành; Quốc hội thông qua ba bộ luật sửa đổi là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản.

Thêm vào đó, hiệu ứng từ Đề án Phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng làm gia tăng quỹ đất, dự án, sản phẩm nhà ở.

Tỉnh Đồng Nai ghi nhận mức tăng cao ở phân khúc đất nền, nhà ở giá rẻ, chung cư. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai cho rằng thời gian tới để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, ổn định đồng thời hạn chế xảy ra đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, hiệp hội sẽ tư vấn, hướng dẫn cho hội viên về các điểm mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành những luật trên.

Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục kiến nghị để doanh nghiệp bất động sản tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu lãi suất phù hợp. Cùng với đó, bản thân doanh nghiệp bất động sản cần tái cơ cấu lại sản phẩm, tham gia đầu tư xây dựng sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu xã hội để cung-cầu gặp nhau.

Bên cạnh các yếu tố về pháp lý, nguồn vốn thì giải pháp để tạo cơ hội mới cho thị trường bất động sản phát triển không chỉ của Đồng Nai mà còn của các tỉnh, thành lân cận là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông như: các đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bến Lức-Long Thành, Dầu Giây-Liên Khương và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo các chuyên gia, để hỗ trợ thị trường bất động sản, lãi suất ngân hàng cần duy trì ổn định ở mức thấp, tạo cơ sở cho dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn; trong đó có bất động sản, nhất là sản phẩm đất nền với giá trị đầu tư không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn. Qua đó, tiếp tục thúc đẩy quy hoạch địa phương, chú trọng giải ngân đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, bà Dương Thuỳ Dung, những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Việt Nam cùng với các hoạt động của Chính phủ nhằm thúc đẩy việc đưa Luật Đất đai sửa đổi 2024 sớm đi vào hiệu lực đã góp phần củng cố tâm lý của cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân trong thời gian vừa qua.

Năm 2024 được đánh giá là năm bản lề để thị trường có thể chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới lành mạnh và bền vững hơn. Các chủ thể tham gia thị trường năm 2024 sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách mua nhà, chính sách thuê mặt bằng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư./.

Luật Đất đai 2024: Động lực tạo khởi sắc cho thị trường bất động sản Việt Nam Theo Tiến sỹ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, việc kiều bào được đầu tư mua nhà, đất ở Việt Nam tạo cơ hội để bà con gắn bó hơn với quê hương đất nước.