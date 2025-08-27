Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thị trường tiền kỹ thuật số "trượt chân", Bitcoin xuống mức thấp kỷ lục

Công ty trí tuệ nhân tạo Perplexity bị kiện vi phạm bản quyền

Suzuki Motor đầu tư 8 tỷ USD vào Ấn Độ để sản xuất xe điện

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV