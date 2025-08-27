Kinh tế
Kinh doanh Tài chính Tín dụng nông thôn Chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp Thông cáo báo chí

Thị trường tiền kỹ thuật số "trượt chân", Bitcoin xuống mức thấp kỷ lục

Các chỉ số phái sinh cho thấy nhu cầu quyền chọn bán áp đảo, báo hiệu giới giao dịch đang phòng thủ trước nguy cơ BTC thử ngưỡng 100.000 USD và ETH lùi về 4.000 USD.

PV
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thị trường tiền kỹ thuật số "trượt chân", Bitcoin xuống mức thấp kỷ lục

Công ty trí tuệ nhân tạo Perplexity bị kiện vi phạm bản quyền

Suzuki Motor đầu tư 8 tỷ USD vào Ấn Độ để sản xuất xe điện

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
#thị trường tiền kỹ thuật số #giá Bitcoin thấp kỷ lục #quyền chọn bán tiền điện tử #giá ETH giảm #phân tích thị trường crypto #xu hướng đầu tư tiền số #biến động thị trường tiền kỹ thuật số #ảnh hưởng của thị trường crypto #dự đoán giá Bitcoin #phân tích thị trường tiền điện tử