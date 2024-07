Thị trường tiền tệ biến động trái chiều sau vòng một bầu cử Quốc hội tại Pháp

Đồng euro tại Lille, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường tiền tệ chứng kiến biến động trái chiều sau vòng một bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 30/6.

Ngày 1/7, đồng euro tăng 0,24% lên mức 1 euro đổi được 1,0737 USD sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng một của cuộc bầu cử Quốc hội được công bố.

Đồng USD giảm nhẹ so với rổ các loại tiền tệ chính khác, chịu sức ép do đồng euro tăng giá và dữ liệu lạm phát Mỹ tháng Năm thấp hơn dự báo.

Thị trường hiện dự báo khoảng 63% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024, so với mức 50% cách đây một tháng.

So với đồng USD, đồng bảng Anh tăng 0,01% lên 1 bảng đổi được 1,2647 USD, trong khi đồng đôla Australia (AUD) tăng 0,04% lên 1 AUD đổi 0,6673 USD. Đồng đôla New Zealand (NZD) cũng tăng nhẹ 0,14% lên 1 NZD đổi 0,6099 USD.

Ngược lại, đồng yen Nhật giảm 0,05% xuống 160,93 yen đổi 1 USD, sau khi Nhật Bản hạ mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội quý 1.

Theo đó nền, kinh tế Nhật Bản suy yếu mạnh hơn so với báo cáo ban đầu, đẩy lùi triển vọng phục hồi kinh tế mong manh.

Các nhà phân tích cho rằng việc điều chỉnh giảm có thể khiến Ngân hàng trung ương Nhật Bản cắt giảm dự báo hàng quý vào cuối tháng này và ảnh hưởng đến thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng yen đã giảm 12% so với đồng USD, do các nhà giao dịch tiếp tục kỳ vọng vào sự chênh lệnh lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ. Đồng yen giảm mạnh làm dấy lên suy đoán của thị trường về khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường, bằng cách mua vào số lượng lớn đồng yen.

Bộ trưởng Kinh tế Yoshitaka Shindo cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần thận trọng trước nguy cơ đồng yen suy yếu hơn nữa, qua đó đẩy lạm phát lên cao do chi phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu tăng.

Vào cuối tháng 4/2024 và đầu tháng 5/2024, Chính phủ Nhật Bản đã chi 9.800 tỷ yen (61 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối, sau khi đồng nội tệ giao dịch ở mức 160,245 yen/1 USD trong ngày 29/4, mức thấp nhất trong 34 năm.

Các biện pháp của Nhật Bản được cho là can thiệp mua đồng yen có thể đã mang lại khoảng 2.000 tỷ yen (13 tỷ USD) lợi nhuận vốn, có khả năng làm tăng thặng dư trong tài khoản dự trữ ngoại hối của nước này và thúc đẩy cuộc tranh luận về cách sử dụng số tiền đó.

Tài khoản đặc biệt quỹ ngoại hối của Bộ Tài chính, nơi chứa các tài sản được sử dụng để tài trợ cho những biện pháp can thiệp, có hơn 19.000 tỷ yen tiền lãi chưa thực hiện từ sự thay đổi tiền tệ vào cuối năm tài chính 2022.

Tài khoản này bao gồm số lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản bằng đồng USD khác được mua khi đồng bạc xanh yếu, hiện có giá trị cao hơn so với đồng yen.

Những khoản lợi nhuận đó đã được đưa ra thảo luận tại quốc hội trong cuộc họp gần đây của Ủy ban Tài chính Hạ viện.

Ông Kenji Eda, thuộc Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, lập luận rằng lợi nhuận chưa thực hiện từ trái phiếu kho bạc đáo hạn nên được phân phối cho công chúng để làm dịu tác động của giá cả tăng cao.

Trong khi Bộ trưởng Suzuki không đồng ý, vẫn có không ít những lập luận cho rằng những khoản lãi này nên được sử dụng.

Một số nhà quan sát thị trường tin rằng Nhật Bản đã can thiệp hai lần để củng cố đồng yen trong thời gian gần đây, chi khoảng 5.000 tỷ yen vào ngày 29/4 và 3.000 tỷ yen vào ngày 2/5.

Ông Masato Kanda của Bộ Tài chính, nhà ngoại giao tiền tệ chính của Nhật Bản, đã hai lần từ chối bình luận về việc liệu chính phủ đã thực sự có hành động can thiệp nhằm hỗ trợ đồng yen.

Trong những lần can thiệp như vậy, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, thường bán tài sản ngoại tệ từ tài khoản đặc biệt cho các ngân hàng thương mại để mua đồng yen. Bất kỳ khoản lãi trên giấy tờ nào từ tài sản được bán đều được hiện thực hóa trong quá trình này.

Nhà kinh tế trưởng Hideo Kumano tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, dự đoán: “Dựa trên các nguồn bao gồm những tài liệu công khai của Bộ Tài chính, chúng tôi có thể ước tính khoảng 2.800 tỷ yen” tiền lãi.

Chuyên gia Takeshi Makita của Viện nghiên cứu Nhật Bản nhận thấy khả năng đạt được lợi nhuận thực tế ít nhất là 2.000 tỷ yen./.

