Thống nhất "ý Đảng, lòng dân," đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Nói “ý Đảng, lòng dân” là nói đến hai yếu tố cội nguồn, sâu xa, then chốt và cũng là trực tiếp nhất quyết định mọi quá trình cách mạng. Vai trò của Đảng - Đảng lãnh đạo và nhân dân - trên dưới một lòng là những nhân tố quan trọng hàng đầu.

Thực tiễn 95 năm qua đã chứng minh "ý Đảng, lòng dân" hòa quyện, thống nhất tạo nên sức mạnh vô địch, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Ý Đảng, lòng dân” - từ những lời dạy của Bác

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, việc xây dựng và phát huy “lòng dân” luôn được ông cha ta đặt lên vị trí hàng đầu và có nhiều tư tưởng, giải pháp bồi dưỡng sức dân, tiêu biểu như “khoan thư sức dân”, “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”... Đó là cơ sở, tiền đề tạo “rễ sâu, gốc bền” để quốc gia, dân tộc trường tồn.

Pano mừng Đảng, mừng xuân. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Truyền thống lớn đó là mạch nguồn tiếp nối để dân tộc ta vượt muôn thác ghềnh, lập nên những kỳ tích văn trị, võ đức rực rỡ sử xanh. Đây chính là chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát lại một cách hết sức dung dị: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân.

Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân... Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân” (1); “Cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người” (2); “lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết”(3)...; nhưng nhân dân cần phải được tổ chức chặt chẽ, đặt dưới sự lãnh đạo của một Đảng với nền tảng là chủ nghĩa Marx-Lenin, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Người khẳng định: “Nước lấy dân làm gốc… Gốc có vững cây mới bền”(4); “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân..., chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương đều do dân cử ra. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” (5).

Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện rõ nhất, điển hình nhất của sự hội tụ giữa "ý Đảng" và "lòng dân". Người để lại “chìa khóa” cho việc hiện thực hóa khát vọng dân tộc và mục tiêu của Đảng, đó là ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “mọi việc thành công bởi chữ đồng”, là “xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.”

"Ý Đảng, lòng dân" - sức mạnh và bài học lịch sử

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Có được những thắng lợi ấy, do nhiều nguyên nhân.

Trong đó, hai nhân tố quan trọng nhất, là cội nguồn, then chốt và cũng là trực tiếp nhất quyết định mọi thắng lợi của cách mạng đó là “ý Đảng” và “lòng dân.”

“Ý Đảng” là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; được kết tinh trong quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

“Lòng dân” là tinh thần yêu nước, tình đoàn kết toàn dân tộc trên dưới một lòng, quyết tâm đem sức người, sức của phục vụ sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta luôn một lòng trung thành với Đảng, đi theo con đường của Đảng, ủng hộ, chở che, bao bọc để Đảng hoàn thành sứ mệnh của mình trước nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 95 năm qua đã chứng minh "ý Đảng, lòng dân" luôn hòa quyện, thống nhất tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù.

“Ý Đảng, lòng dân” đã tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam làm nên những thắng lợi lẫy lừng: Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 long trời lở đất, đánh đổ ách thống trị của chế độ thực dân-phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước của dân, do dân, vì dân; trải qua 30 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh, đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, thu non sông về một mối (1945-1975), đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cảng quốc tế Cái Mép–Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu), một trong hai cảng đặc biệt của Việt Nam, là 1 trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu siêu trọng và nằm trong nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Từ một nước nghèo, lạc hậu, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, vùng lãnh thổ trên khắp năm châu; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới.

Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất

Đồng tâm hiệp lực, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Trải qua 95 năm ra đời và lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội và mỗi kỳ Đại hội Đảng “ý Đảng, lòng dân” lại được hội tụ và nâng lên một tầm cao mới; trong đó tư tưởng cốt lõi là: Đảng vững mạnh, dân tộc lớn mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng rút ra bài học: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.”

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Văn kiện Đại hội XIII cũng khẳng định tinh thần xuyên suốt: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; “Đảng lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ, đảng viên”; “niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng.”

Cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lòng dân được củng cố là điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm thì quán triệt: ý Đảng lòng dân hòa quyện làm một để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

“Ý Đảng, lòng dân” không chỉ là những mốc son trên những chặng đường vinh quang của Đảng, mà chính là những dấu mốc quan trọng của đất nước, của dân tộc qua từng giai đoạn cách mạng do Đảng lãnh đạo.

“Ý Đảng, lòng dân” đã, đang và sẽ mãi mãi là nguồn lực, sức mạnh vô tận để đưa nước ta phát triển nhanh, mạnh, bền vững, sớm “sánh vai với các các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

Cả dân tộc Việt Nam đang bước qua những ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, trong không khí rạo rực của đất trời, của mùa Xuân, của chồi non, lộc biếc, lòng người vui phơi phới với tâm thế sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh./.

Kỳ vọng vào thành tựu rực rỡ hơn của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình Anh Lê Đức Anh, nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghiệp Bắc Kinh, kỳ vọng mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai sẽ đạt thành tựu rực rỡ và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.