Thủ tướng: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái và công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ sạt lở vùi lấp 37 hộ dân ở thôn Làng Nủ, Lào Cai, tối 12/9, tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành liên quan về công tác, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ gây ngập sâu trên diện rộng, sạt lở gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân trong tỉnh. Trong số đó, 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương.

Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên sạt lở vùi lấp 37 hộ, với 158 nhân khẩu, hiện đã tìm thấy 45 người tử vong, 51 người mất tích. Còn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, trận sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương.

Toàn tỉnh Lào Cai có hơn 9.100 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nay, nhiều khu vực của các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập; các huyện đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức di chuyển khẩn cấp 2.209 hộ/9.533 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm, bị ngập lụt đến nơi an toàn ngay trong ngày 8/9/2024 cho đến nay.

Mưa lũ, ngập úng, sạt lở gây thiệt hại hơn 3.500 ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị vùi lấp, cuốn trôi; hầu hết các các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh có điểm sạt lở, ngập lụt khiến giao thông chia cắt; hàng chục tuyến, trạm viễn thông bị hư hỏng; nhiều công trình thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế bị ngập, vùi lấp, hư hỏng... Ước tính, tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên toàn tỉnh Lào Cai lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở, tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả, nhất là hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản; khôi phục hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục; cơ chế, chính sách đối với việc tái định cư cho người dân mất nhà cửa; điều chuyển vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục hậu quả mưa lũ; hỗ trợ tỉnh trong xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, về lâu dài, cần nghiên cứu nâng cấp hệ thống dự báo cảnh báo sớm để tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác dự báo, tính cảnh báo về tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh; có cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết các hồ đập và quy hoạch vùng thoát lũ tránh tình huống xấu xảy ra...

Sau khi các bộ, ngành có ý kiến về công tác phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt và giải đáp các đề nghị của tỉnh Lào Cai, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, tổ chức, địa phương tỉnh Lào Cai có người thiệt mạng, mất tích, bị thương và bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, quân và dân, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an đã triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.

Nhấn mạnh cùng với mất mát lớn về người, tài sản, mưa lũ, sạt lở để lại cho người dân tâm lý hết sức nặng nề, lo lắng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí thêm lực lượng, phương tiện, thay đổi phương pháp, tranh thủ thời gian sớm tìm kiếm người mất tích; cứu chữa cho những người bị thương; lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng.

Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng chung tay chia sẻ, động viên các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo cho những người mất nhà cửa, tài sản, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước, không có nhà ở, với tinh thần “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trước hết, trên hết."

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Lào Cai tìm mọi cách tiếp cận những nơi bị cô lập, chia cắt cung cấp phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân như: lương thực, thực phẩm, điện, nước, xăng dầu, thông tin liên lạc; sửa chữa, khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế để sớm đón học sinh trở lại trường, bảo vệ sức khỏe người dân; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông và các công trình hạ tầng điện, nước, thủy lợi; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, hỗ trợ an sinh xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai tiếp tục đánh giá di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở; đồng thời phối hợp nghiên cứu quy hoạch, bố trí quỹ đất, hỗ trợ chỗ ở cho người dân bị mất nhà cửa; đồng thời lo công ăn, việc làm, sinh kế, bố trí đất sản xuất để người dân ổn định cuộc sống.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ nhân dân thu dọn vệ sinh, dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hỗ trợ thuốc men, sinh phẩm phòng, chống dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các địa phương kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo, bổ sung các trang thiết bị dạy học bị mất mát, không để các cháu học sinh thiếu sách giáo khoa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn bà con khôi phục canh tác, nuôi trồng thuỷ sản. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải giãn, hoãn, khoanh nợ, đáo nợ và tiếp tục cho người dân vay để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngành Tài chính nghiên cứu các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, phối hợp với Lào Cai khôi phục hệ thống giao thông, với tinh thần "Trung ương lo Quốc lộ, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ."

Lực lượng quân đội triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Công Thương đảm bảo đủ hàng hóa, chống găm hàng, đội giá. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lo an sinh xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về bảo đảm môi trường, tiếp tục chống sạt lở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định tình hình, kêu gọi việc hỗ trợ hỗ trợ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin cảnh báo; đồng thời hướng dẫn người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Nhất trí giải quyết các kiến nghị của tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ quyết định chi 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả bão lũ./.

