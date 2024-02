Thủ tướng Đức nhấn mạnh châu Âu cần tăng cường khả năng phòng thủ

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh các nước châu Âu cần tự đảm bảo an ninh tốt hơn, trong thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Châu Âu cần củng cố năng lực để tự bảo vệ và ngăn chặn những mối đe dọa trong tương lai, bất kể ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới hoặc cuộc xung đột tại Ukraine diễn biến ra sao.

Đây là phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị an ninh đang diễn ra ở thành phố Munich (Đức) từ ngày 16/2 - 18/2.

Trong phát biểu tại ngày họp thứ hai của hội nghị, nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh các nước châu Âu cần tự đảm bảo an ninh tốt hơn, trong thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai.

Thủ tướng Scholz cho biết Đức - nền kinh tế "đầu tàu" châu Âu - đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời khẳng định Berlin sẽ tiếp tục duy trì mức chi tiêu này theo đúng mục tiêu mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đặt ra đối với các nước thành viên.

Ông Scholz cũng nói thêm rằng Đức đang thảo luận với các đồng minh Pháp và Anh về kế hoạch phát triển vũ khí chính xác có khả năng hoạt động từ xa, nhằm đảm bảo chiến lược răn đe của Đức vẫn theo kịp những tiến bộ công nghệ hiện đại.



Hội nghị An ninh Munich 2024 quy tụ hơn 450 đại biểu tham dự, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các nhân vật hàng đầu của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các đại diện của ngành công nghiệp, truyền thông, giới nghiên cứu và xã hội dân sự để cùng tham gia thảo luận sâu về chính sách an ninh toàn cầu.

Các cuộc xung đột và khủng hoảng khu vực, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và tình hình Trung Đông, là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự ngày 17/2 của hội nghị.



Thủ tướng Đức lạc quan rằng có thể đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2024 Phát biểu tại đại hội Đảng Dân chủ Xã hội, đề cập đến các cuộc đàm phán ngân sách, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng ông tin rằng liên minh sẽ đạt được kết quả.

Thủ tướng Scholz khẳng định Đức vẫn đang nỗ lực để hỗ trợ Ukraine, đồng thời thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để ngăn chặn cuộc xung đột Hamas-Israel leo thang hơn nữa.

Ngày cuối của hội nghị sẽ có các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu trên thế giới và mối quan hệ của Liên minh châu Âu (EU) với các đối tác.

Kể từ khi được hình thành cách đây 60 năm, Hội nghị An ninh Munich là diễn đàn hàng đầu thế giới về chính sách an ninh quốc tế, là nơi hình thành các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết những mối quan ngại an ninh cấp bách nhất của thế giới.

Bên cạnh các phiên hội nghị chính thức, Hội nghị An ninh Munich 2024 còn có khoảng 200 sự kiện bên lề được tổ chức bởi các tổ chức nghiên cứu hàng đầu và các đối tác khác từ khắp nơi trên thế giới và hàng chục sự kiện tiếp cận cộng đồng.

Ngoài sự kiện quan trọng nhất là hội nghị thường niên, Hội nghị An ninh Munich còn thường xuyên tổ chức các sự kiện cấp cao về các chủ đề và khu vực cụ thể, đồng thời xuất bản Báo cáo An ninh Munich hằng năm, tập hợp các số liệu và nghiên cứu liên quan về những thách thức an ninh quan trọng./.