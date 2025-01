Thủ tướng làm việc với các tập đoàn CH Séc đang muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Séc, sáng 19/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Prague, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc làm việc với các tập đoàn hàng đầu Cộng hòa Séc và châu Âu đang và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam gồm Tập đoàn ôtô Skoda Auto, Tập đoàn Seven Global Investments và Tập đoàn PPF Group.

Trong cuộc Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn ôtô Skoda Auto, ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn cho biết Skoda Auto là nhà sản xuất ôtô lớn nhất Cộng hòa Séc.

Tập đoàn lựa chọn Việt Nam để đầu tư vì nhận thấy Việt Nam là cửa ngõ để tập đoàn đi vào ASEAN, đặc biệt là đất nước tươi đẹp và là đối tác có độ tin cậy cao.

Năm 2022, Skoda Auto và Tập đoàn Thành Công ký biên bản hợp tác để sản xuất và phân phối xe mang thương hiệu Skoda tại Việt Nam, với mục tiêu nội địa hóa, áp dụng công nghệ hiện đại và năng lượng sạch.

Tập đoàn Skoda Auto và Tập đoàn Thành công đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Quảng Ninh; mong muốn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ để dự án thành công, cung cấp các sản phẩm có chất lượng cho người dân Việt Nam và ASEAN; Chính phủ có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để thúc đẩy việc sử dụng xe điện tại Việt Nam, cơ hội cho các bên liên quan tại Việt Nam trong việc mở rộng hạ tầng trạm sạc điện, Lộ trình của Skoda trong việc giới thiệu xe điện tại thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cho rằng việc Skoda lựa chọn Tập đoàn Thành công hợp tác, đầu tư tại Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn, không chỉ bởi trí tuệ mà bằng cả con tim; đề nghị Skoda đầu tư quy mô lớn, sản xuất các sản phẩm với hàm lượng công nghệ cao; chuyển giao công nghệ, tăng cường nội địa hoá; giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của tập đoàn và toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang trong giai đoạn thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông bền vững, bao gồm xe điện, với việc ưu đãi, hỗ trợ cho sản xuất, lắp ráp ôtô điện và khuyến khích sử dụng ôtô điện.

Thủ tướng đề nghị Skoda tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để trao đổi về dự án CKD tại Việt Nam, kế hoạch phát triển trong tương lai, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục đầu tư có liên quan, cũng như tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Séc nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn ngoài sản xuất các dòng xe phù hợp với xu thế phát triển xanh, bền vững, tập đoàn mở rộng sản xuất, kinh doanh sang các ngành nghề mà Skoda có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Seven Global Investments. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Seven Global Investments, ông Pavel Tykač, chủ sở hữu của Seven Global Investments và Câu lạc bộ bóng đá SK Slavia Praha và cộng sự, cho biết Seven Global Investments là tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Séc, hoạt động tại nhiều nước trên thế giới; tập trung đầu tư dài hạn vào sản xuất điện, khai thác than, luyện kim, quyền khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên.

Hiện tập đoàn đang quản lý khoảng 3 tỷ euro giá trị vốn chủ sở hữu; đang đầu tư vào Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 tại Việt Nam. Seven Global Investments mong muốn cấp chính quyền Việt Nam đẩy nhanh tiến độ phê duyệt việc mua cổ phần chi phối tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 của tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn Seven Global Investments đầu tư tại Việt Nam; mong muốn Nhà máy BOT Mông Dương 2 hoạt động hết công suất, đạt hiệu quả cao, mang lại giá trị cho cổ đông, nhân viên và cộng đồng, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Về đề xuất của tập đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Seven Global Investments tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp và hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng vốn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục đầu tư có liên quan; hoàn thành trong quý I năm 2025, trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm,” “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Séc nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị với khả năng, thế mạnh của mình Seven Global Investments mở rộng đầu tư tại Việt Nam sang các lĩnh vực như pin, năng lượng sạch như điện gió, điện Mặt Trời; đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hoá, nhất là hợp tác bóng đá…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn PPF. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong cuộc tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Tập đoàn PPF Group, ông Jiri Smejc, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc tế PPF cho biết PPF Group là tập đoàn quốc tế đa ngành với tổng tài sản đạt hơn 43 tỷ euro (đến ngày 31/12/2023) và đội ngũ 55.000 nhân viên tại 25 quốc gia.

Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, viễn thông, truyền thông, công nghệ sinh học, bất động sản và giải pháp giao thông.

PPF có tập đoàn con là Tập đoàn Home Credit. Hiện Home Credit Việt Nam tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch COVID-19. Công ty liên tiếp lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam trong 3 năm (2022-2024).

Ông Jiri Smejc cho biết PPF là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Đông Âu, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và đạt kết quả kinh doanh khả quan tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh hoạt động kinh doanh hiệu quả của PPF nói chung và của Home Credit Việt Nam nói riêng. Thủ tướng nêu rõ quan hệ Việt Nam-Séc đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị nâng cấp quan hệ.

Đây là nền tảng tốt để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ghi nhận những đề xuất của PPF, Thủ tướng cho biết các cơ quan sẽ giải quyết các thủ tục về kế hoạch chuyển nhượng vốn góp tại Home Credit Việt Nam theo quy định; đề nghị PPF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp về các vướng mắc tồn tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị PPF nghiên cứu tìm kiếm cơ hội, mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khẳng định thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Séc nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam./.

