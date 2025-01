Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, chiều 20/1 theo giờ địa phương tại thủ đô Prague, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình, ấm áp mà Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil dành cho Đoàn; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Trung-Đông Âu, trong đó Séc là đối tác ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil cho biết Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt đối với Séc; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á.

Vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội hai nước, hai bên nhất trí hiện thực hóa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược và thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước cũng như các khuôn khổ hợp tác kinh tế, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương, Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện cùng ủng hộ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh chính đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Thượng viện Séc nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc đẩy các nước châu Âu còn lại sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA; cảm ơn việc Việt Nam miễn thị thực cho công dân Séc trong năm 2025, đánh giá cao tác động của quyết định này đối với du lịch, giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đề nghị Thượng viện Séc ủng hộ lập trường trung tâm của ASEAN, khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn chính quyền, Nghị viện Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và sự đa dạng văn hóa của Séc và khẳng định cộng đồng người Việt là nhịp cầu nối cho quan hệ hai nước./.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc lên Đối tác Chiến lược Với quyết định nâng cấp quan hệ, Cộng hòa Séc trở thành quốc gia Trung Đông Âu đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.