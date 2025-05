Thủ tướng: Tìm ra đòn bẩy để Thái Bình tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn tới

Trong chương trình công tác tại Thái Bình, sáng 12/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) và 4 tháng của năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Tỉnh ủy Thái Bình, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ, tạo điều kiện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực; tạo tiền đề, nền tảng cho sự phát triển bứt phá của tỉnh trong thời gian tới, sẵn sàng cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, kinh tế có sự bứt phá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm ước đạt 8,36%/năm, đưa quy mô GRDP năm 2025 lên hơn 151,2 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2020 và đứng thứ 23/63 cả nước. Đồng thời, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân 4 tháng năm 2025 tăng 2,07% so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao. Công nghiệp phát triển nhanh với động lực chính là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng vốn FDI đăng ký giai đoạn 2020-2025 lên trên 5,4 tỷ USD, gấp 14,5 lần giai đoạn trước. Thu ngân sách đạt kết quả rất tích cực, 4 tháng đầu của năm 2025 đạt 67,2% dự toán, tăng 60,8% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt; năm 2024, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 15. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) xếp thứ 21. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong tốp 30 cả nước.

An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lao động… được chú trọng.

Tỉnh đã quan tâm, tổ chức triển khai phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trong năm 2025”; theo đó phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/6/2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tỉnh Thái Bình triển khai quyết liệt công sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Để phát triển nhanh, bền vững, tỉnh Thái Bình đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tỉnh nghiên cứu, đề xuất Trung ương cơ chế đặc thù để xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành Khu kinh tế mở ven biển; cho phép tỉnh triển khai dự án lấn biển; hỗ trợ kinh phí để Thái Bình nghiên cứu đầu tư xây dựng khu bến Cảng biển Diêm Điền, xây dựng hoàn thiện tuyến đường huyết mạch từ thành phố Thái Bình kết nối với tỉnh Hưng Yên.

Thái Bình cũng đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành ủng hộ chủ trương xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.500 giường và cho phép Trường Đại học Y Dược Thái Bình di chuyển ra khu vực mới; bổ sung một số dự án nhà máy nhiệt điện LNG vào Quy hoạch Điện VIII; giảm diện tích lúa, tăng diện tích phi nông nghiệp; cho phép thực hiện một số định hướng phát triển tỉnh mới không phụ thuộc vào quy hoạch đã được phê duyệt và sẽ cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên mới.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành trao đổi các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội và giải đáp các kiến nghị của tỉnh Thái Bình, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng về kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Chỉ rõ các tiềm năng, thế mạnh, cũng như việc Thái Bình chưa phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, Thủ tướng cho rằng quy mô nền kinh tế của Thái Bình còn nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Ngành nông nghiệp chuyển đổi chưa nhanh; công nghiệp đa số vẫn là doanh nghiệp vừa và nhỏ; thương mại, dịch vụ còn hạn chế. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy có bước tiến nhưng mới đứng trong nhóm trung bình của cả nước.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng lưu ý Thái Bình phải đánh giá, nhìn nhận lại, đưa ra các giải pháp để khai thác, phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; tìm ra đòn bẩy, điểm tựa để Thái Bình tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn tới.

Trong đó, Thái Bình phải chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong quá trình đó, phải bảo đảm thực hiện thông suốt, hiệu quả dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, với việc thành lập ngay Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã để giải quyết yêu cầu của người dân.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Bình chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tỉnh tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết về “bộ tứ chiến lược” đã được Bộ Chính trị ban hành về: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Chỉ rõ Thái Bình phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, với việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tỉnh phải phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông để kết nối giao thông thông suốt, thuận lợi với cả vùng để kết nối kinh tế của Thái Bình với các tỉnh, thành phố trong khu vực và với cả nước, kết nối quốc tế.

Thủ tướng nhắc lại Thái Bình phải nghiên cứu, xây dựng đề án, tiến hành xây dựng khu lấn biển, phát triển công nghiệp, dịch vụ ven biển; rà soát lại việc thực hiện và có giải pháp hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Thái Bình phải nghiên cứu, khai thác hiệu quả đất đai; tập trung thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thái Bình tăng cường bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; lấy xử lý, giám sát, phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, xử lý là quan trọng, thường xuyên.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhất trí giải quyết tất cả đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thái Bình và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành phối hợp với tỉnh xây dựng các đề án, thực hiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải khẩn trương xây dựng dự án lấn biển Thái Bình và khu kinh tế mở ven biển; xây dựng Bệnh viện và Đại học y thông minh; xây dựng một tuyến đường thẳng nhất, quy mô 10 làn đường nối trung tâm Hưng Yên với trung tâm Thái Bình để kết nối nội tỉnh và cả vùng, cả nước.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý khi sáp nhập cùng Hưng Yên, các lãnh đạo tỉnh Thái Bình phải nghiêm túc thực hiện theo đúng Nghị quyết, Kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành; đặc biệt quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "phải thay đổi về tư duy, tầm nhìn; thống nhất về nhận thức, tư tưởng; phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước; vượt qua những băn khoăn, lo lắng, tâm lý, thói quen bình thường; vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn - “đất nước là quê hương”./.

