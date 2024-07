Thuận lợi cho công dân trong ngày đầu cấp thẻ Căn cước

Công dân lấy dấu vân tay khi đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ 7 giờ ngày 1/7, tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) và tại trụ sở Công an các quận, huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho công dân có nhu cầu.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Luật Căn cước có nhiều điểm mới, có hiệu lực từ ngày 1/7 nên từ trước đó, Phòng đã triển khai nhiều chương trình tập huấn cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện.

Theo Luật Căn cước, đối tượng được cấp thẻ Căn cước đã mở rộng hơn với đối tượng dưới 14 tuổi; đặc biệt là nhóm đối tượng từ 6-14 tuổi phải thu nhận sinh trắc học.

Trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, theo chỉ đạo của Bộ Công an, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật, cán bộ phải thực hiện nhiệm vụ tích hợp các thông tin dữ liệu của người dân vào thẻ Căn cước.

Do đó, khi người dân có nhu cầu tích hợp giấy tờ pháp lý giúp thuận lợi hơn trong các giao dịch, cán bộ chú ý tích hợp đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, quy định về cấp thẻ Căn cước đã đặt ra yêu cầu thu nhận mống mắt đối với tất cả các trường hợp. Vì vậy, trong khi vận hành trang thiết bị, cán bộ cần lưu ý hướng dẫn người dân để có thể thu nhận sinh trắc học một cách đảm bảo.

Cùng ngày, ngoài địa điểm tại trụ sở Công an các quận, huyện trên địa bàn, ở sân bay quốc tế Nội Bài, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn tổ chức cấp thẻ Căn cước cho công dân từ nước ngoài trở về, cấp giấy chứng nhận thẻ căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

Theo Thượng tá Vũ Thị Thủy, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền với nội dung phong phú, cách làm đa dạng để người dân được tiếp cận đầy đủ, chi tiết các điểm mới, tiện ích của thẻ Căn cước mới.

Công an quận đã dán thông báo tại trụ sở tiếp dân Ủy ban Nhân dân quận, Công an quận, Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường về trình tự, thủ tục cấp căn cước đối với trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi, đối với công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Theo tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Làm hết việc chứ không làm hết giờ,” Công an quận đã huy động tối đa lực lượng để tham gia cấp thẻ Căn cước cho công dân.

Tính đến 11 giờ ngày 1/7, Công an quận Hai Bà Trưng đã cấp thẻ Căn cước cho 123 trường hợp; trong đó có 9 trường hợp từ 0-6 tuổi, 31 trường hợp từ 6 đến dưới 14 tuổi.Ông Lê Hữu Cường, 60 tuổi, trú tại phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng) chia sẻ, ông được hướng dẫn thực hiện thu nhận thêm sinh trắc học mống mắt và các thủ tục khác một cách nhanh chóng. Ông cảm thấy thoải mái, dễ chịu vì được hướng dẫn tận tình, mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.

Tại Công an quận Đống Đa, chị Bạch Thị Yến (trú tại quận Đống Đa) đưa hai con dưới 14 tuổi tới xếp hàng đợi làm thủ tục cấp căn cước. Chị Yến cho biết, các thủ tục được thực hiện rất nhanh chóng, thuận lợi. Phụ huynh chỉ cần cập nhật thông tin online trên VNeID, sau đó đưa trẻ tới thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt. Cả quá trình chỉ mất khoảng 10-15 phút, tiết kiệm được nhiều thời gian.

Trong ngày 1/7, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã đi kiểm tra việc triển khai Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho công dân.

Theo Công an thành phố Hà Nội, từ 1/7, khi người dân đi làm Căn cước, lực lượng Công an sẽ lấy dữ liệu sinh trắc học mống mắt, vân tay và ảnh khuôn mặt (từ đủ 6 tuổi trở lên). Chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ Căn cước mới bắt buộc phải thu thập mống mắt.

Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, người dân vẫn sử dụng bình thường, không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung.

Công dân đã được cấp thẻ căn cước trước ngày 1/7 vẫn muốn bổ sung mống mắt có thể đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước để đăng ký. Quy trình thu nhận mống mắt tương tự như khi cấp mới.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo, để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước cho công dân theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, Công an thành phố Hà Nội tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn thành phố kể từ ngày 25/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

Từ thứ 2 ngày 1/7, lực lượng chức năng của Công an thành phố tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp căn cước bình thường trên địa bàn thành phố theo quy định./.

