Thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nhìn lại 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện và triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển Bền vững."

Tham dự Hội thảo có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam: Vũ Xuân Hồng, Đại sứ Nguyễn Phương Nga; ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội, một số tổ chức thành viên của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Về phía Hoa Kỳ, có ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Điểm lại một số thành tựu trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực.

Về chính trị, ngoại giao, nhiều chuyến thăm cấp cao đã được thực hiện, mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những bước tiến mới, mở ra những giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 123 tỷ USD (tăng hơn 270 lần so năm 1995) và trên 61 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023.

Hai nước tiếp tục thực hiện Đối thoại An ninh-Quốc phòng cấp Thứ trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông…

Cụ thể hóa Tuyên bố chung Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Về hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục-đào tạo, Việt Nam và Hoa Kỳ triển khai hơn 10 chương trình trao đổi giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, số lượng học sinh sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ du học tăng trưởng vượt bậc, từ con số 800 sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (năm 1995) lên đến gần 30.000 người (năm 2023).

Trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam các khoản hỗ trợ trị giá hơn 1,8 tỷ USD và nhiều hoạt động hợp tác trong ứng phó với đại dịch COVID-19.

Đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, hai nước phối hợp ngày một chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong xử lý nhiều vấn đề toàn cầu khác.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước đã đáp ứng được yêu cầu mới với rất nhiều cải tiến về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tạo nền tảng xã hội thuận lợi, rộng rãi và vững chắc cho quan hệ giữa hai nhà nước tiếp tục phát triển.

Ngày 10/9/2023 tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển Bền vững, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh những thành tựu đó là kết quả của nỗ lực xuyên suốt của cả hai nước trong việc "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai."

Đồng thời,ông Phan Anh Sơn cho biết Hội thảo này là dịp để nhìn lại quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian qua; những hạn chế và khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm; những thành tựu đạt được và những nhân tố, những trụ cột thúc đẩy mối quan hệ hai nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân mà Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm nòng cốt.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper chia sẻ Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 10 năm qua đã phát triển rất tốt đẹp, đánh dấu bằng sự kiện năm 2023, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển Bền vững.



Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác, phù hợp và xứng đáng với tầm vóc mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu mới.

Hoa Kỳ hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng hệ thống chính trị, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, tự hào là đối tác của Việt Nam, cùng nỗ lực để đạt được những mục tiêu chung, nỗ lực bảo đảm an ninh, thịnh vượng cho người dân hai nước, tin tưởng sự thịnh vượng và thành công của Hoa Kỳ cũng là sự thịnh vượng và thành công của Việt Nam và ngược lại.

Chương trình hội thảo gồm 2 phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất với chủ đề "Nhìn lại một chặng đường trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Các diễn giả trao đổi về các nội dung: Những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; Đối ngoại nhân dân thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; Các trụ cột kiến tạo quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phiên thứ 2 với chủ đề "Tương lai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững," các diễn giả trao đổi về các nội dung: Ý nghĩa việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đối với hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; Vai trò của đổi mới sáng tạo trong quan hệ Đối tác Chiến lược, Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển Bền vững; Những nhân tố thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển Bền vững thời gian tới./.