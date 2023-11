Tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và thành phố New York

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng và bà Bethaan Rooney, Giám đốc Cảng vụ New York và New Jersey. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Ngày 20/11, nhân chuyến công tác Mỹ, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, đã có chuyến thăm và làm việc tại New York.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đoàn công tác có cuộc làm việc, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác với Cảng vụ New York-New Jersey và Tổ hợp các nhà đầu tư Mỹ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của thành phố Hải Phòng, đặc biệt là thế mạnh về trung tâm cảng biển của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cảng New York-New Jersey để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, nhất là việc giúp Hải Phòng trở thành điểm kết nối với phần còn lại của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Về phần mình, bà Bethaan Rooney, Giám đốc Cảng vụ New York và New Jersey, cho biết Cảng vụ New York và New Jersey (PANYNJ) là liên doanh giữa bang New York và bang New Jersey, được thành lập vào năm 1921 thông qua thỏa thuận liên bang được Quốc hội Mỹ ủy quyền.

Cảng vụ giám sát phần lớn cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, bao gồm cầu, đường hầm, sân bay và cảng biển. Đây là tổ hợp cảng biển lớn thứ 3 của Mỹ.

Bà Bethaan Rooney đánh giá cao các lợi thế và tiềm năng của thành phố Hải Phòng, trong đó có tiềm năng về logistics và vận tải biển.

Đại diện của PANYNJ bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội thúc đẩy hợp tác với thành phố cảng của Việt Nam trong thời gian tới.

Các bên cũng đã trao đổi và chia sẻ về việc nghiên cứu, xây dựng, quản lý và khai thác các dự án cảng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics và trung tâm thương mại. Bên cạnh đó là những định hướng phát triển và tầm nhìn trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến công tác cũng đã diễn ra lễ ký ghi nhớ giữa PANYNJ và thành phố Hải phòng cùng với Tổ hợp nhà đầu tư Việt Nam-Mỹ, gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công ty Energy Capital Vietnam (ECV).

Các bên tiến hành ký ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu dự án khu phức hợp Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, hệ thống đường sắt, trung tâm logistics và trung tâm thương mại thế giới Hải Phòng với mục tiêu mang lại lợi ích cho các bên trong các lĩnh vực tối ưu hóa vận hành, phát triển kinh doanh và tiếp thị, đổi mới, bền vững và chuyển đổi./.