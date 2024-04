Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng đứng đầu 5 thành phố trực thuộc TW

Kho bãi chứa container tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 4/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 để Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quý 1; phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2024.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu lưu ý một số định hướng trong thảo luận, cho ý kiến, trong đó đề nghị các đại biểu xem xét kỹ nguyên nhân, các yếu tố tác động đến việc tăng trưởng các chỉ số, nhất là các chỉ số tăng đột biến để nhận ra thực chất của sự tăng trưởng, nhận thấy rõ bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị vẫn còn có nơi, có lúc chưa đạt, thậm chí đạt thấp so với bình quân chung của thành phố.

Đồng thời, các đại biểu xem xét, nghiên cứu tập trung vào các vấn đề còn tồn tại, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra để đề xuất các giải pháp thật cụ thể, chi tiết, thiết thực, thực sự đem lại hiệu quả nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý 1 của thành phố.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1/2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong quý 1 thành phố đã có nhiều khởi sắc, mức tăng trưởng ổn định ở mức cao so với bình quân chung cả nước, duy trì tốc độ tương đương các năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 15. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Quý 1, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng giữ vững trong top đầu cả nước, đứng đầu 5 thành phố trực thuộc trung ương, thứ 7 cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,32% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý 1 ước tăng 12,59%.

Tổng thu ngân sách đạt 33,59% dự toán Trung ương giao, tăng 36,69% so với cùng kỳ năm 2023. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã hoàn thành và công bố, là tiền đề cho việc xây dựng, phát triển thành phố trong tương lai.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Thành ủy và các cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ 2024, các chủ trương, định hướng của Trung ương trên nhiều lĩnh vực...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đi vào chiều sâu. Công tác nội chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường...

Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2024 và thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị trước hết, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung cao độ, dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo cho công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Thành ủy cần tiếp tục củng cố, phát huy sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ thực chất, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác giám sát cán bộ đảng viên, nhất là những tổ chức, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết...

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Cùng đó, Thành ủy Hải Phòng tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết đến từng bước nhằm bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, "chạy đua" cùng làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hướng về Hải Phòng; đặc biệt là các nhiệm vụ: Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố; Nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế ven biển phía Nam.

Cùng đó, thành phố rà soát, tìm điểm nghẽn, vướng mắc, có biện pháp mạnh mẽ để giải quyết, có hình thức xử lý mạnh đối với các đối tượng, tập thể gây chậm trễ, giảm hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong giải ngân đầu tư công.../.

Khu kinh tế ven biển phía Nam - cơ hội bứt tốc của Hải Phòng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ có diện tích 20.000 ha, ven theo đường cao tốc ven biển, khu vực sông Văn Úc, cảng và logistics Nam Đồ Sơn cùng sân bay Tiên Lãng.