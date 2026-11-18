Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 18/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp song phương Tổng thống Peru Keiko Fujimori bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Peru sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994-14/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Peru - người bạn gần gũi, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Trên tinh thần đó, để đưa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Peru ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đề nghị Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Peru, trong đó có Tập đoàn Viettel.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Peru ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Keiko Fujimori thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng thống Keiko Fujimori nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Peru và Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm, nhất là kinh tế số, thương mại nông sản, năng lượng, khai thác khoáng sản.

Nhấn mạnh Peru và Việt Nam đều là những nền kinh tế có độ mở lớn, Tổng thống Peru hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Peru, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp Nhà nước tới Peru.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và APEC; thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Peru vào thời gian thích hợp./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Peru Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11, sáng 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori.