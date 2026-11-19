Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí tăng cường hợp tác an ninh mạng và phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, APEC.

Ngày 18/11, bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác an ninh mạng và phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, APEC.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lawrence Wong; trân trọng mời Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đánh giá cao việc Singapore duy trì vị trí nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững; tăng cường hợp tác về xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, cảng biển.

Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực để phát triển các trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam trong vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và tư vấn xây dựng, quản trị trung tâm tính toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hài lòng với đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Singapore mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế-đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, năng lượng. Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027, mong muốn phối hợp với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch năm APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị; đánh giá cao cơ chế Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Hai bên phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN và APEC, góp phần củng cố một ASEAN đoàn kết, mạnh mẽ, kết nối rộng hơn với các đối tác./.

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