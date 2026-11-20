Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc, trưa 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” thuộc Công viên ngập nước Bảo Phong, bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa tiến hành các bước trồng cây hoa Mộc Lan trong sự chứng kiến của các đại biểu hai nước.

Cây hoa Mộc Lan (tên khoa học là Michelia maudiae var), là loài cây thân gỗ thường xanh thuộc chi Hàm tiếu, họ Mộc Lan. Đây là một biến thể quý hiếm của cây hàm tiếu núi sâu, đồng thời là một trong những loài cây thuộc họ Mộc Lan thường xanh có hoa màu đỏ hiếm gặp trên thế giới. Cây có dáng thẳng đứng, tán rộng cân đối và thanh nhã; cành lá xanh tươi, sum suê quanh năm. Hoa có dáng vẻ trang trọng, màu sắc rực rỡ nhưng dịu dàng, những cánh hoa hồng phấn thanh tao, cùng hương thơm lan tỏa lâu bền.

Được xây dựng và hoàn thành vào năm 2021, công viên ngập nước Bảo Phong là địa điểm trưng bày các thành quả lâu dài của COP15 (Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học).

Công viên có tổng diện tích khoảng 108,9 ha, trong đó khu vực trưng bày trọng điểm về đa dạng sinh học chiếm khoảng 19,1 ha. Công viên do Cục Quản lý hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh phụ trách quản lý chuyên môn, còn công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên do Khu nghỉ dưỡng du lịch quốc gia hồ Điền Trì, Côn Minh đảm nhiệm.

Khu đất ngập nước tuân thủ nguyên tắc “giảm thiểu sự can thiệp của con người, tối đa hóa hiệu quả sinh thái," xây dựng cấu trúc quần xã sinh vật gần với trạng thái tự nhiên, bao gồm các hệ sinh thái thủy sinh, đất ngập nước và trên cạn. Nơi đây tích hợp các chức năng làm sạch chất lượng nước, bảo tồn đa dạng sinh học và tuyên truyền, giáo dục khoa học phổ thông.

Công viên có 12 quần xã thực vật với tổng cộng 101 loài. Khu vực này đã ghi nhận 182 loài chim, trong đó có mòng biển mỏ đỏ, gà nước và chim én. Thông qua hoạt động nhân giống nhân tạo và phục hồi quần thể, công viên đã tái tạo các loài cá quý hiếm đặc hữu của hồ Điền Trì. Ngoài ra, công viên còn trưng bày các loài động vật đáy như trai nước ngọt không răng và các loài ốc…

Công viên cũng phục hồi cảnh quan đồng ruộng truyền thống. Các hạng mục phục vụ tham quan và quan sát thiên nhiên được xây dựng tại đây bao gồm hành lang ngắm chim, lối đi chìm dưới nước, cầu Hải Phong và cầu Đông Bảo./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cần tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng, bổ sung thêm một nội hàm rất quan trọng đó là những lợi ích tương hỗ.