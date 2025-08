Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tuy chức năng, nhiệm vụ có sự khác biệt, nhưng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và Ngoại giao Việt Nam đều kiên định mục tiêu, lý tưởng trong bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Chiều 1/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đây là sự kiện rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, những lực lượng trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tuy chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức lực lượng có sự khác biệt, mang tính đặc thù của mỗi lực lượng, nhưng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và Ngoại giao Việt Nam đều kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng nền hòa bình của Tổ quốc, cùng toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, tăng cường đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam./.