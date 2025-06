Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025; đề ra phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô.

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Triển khai đồng bộ các mặt công tác

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo công an các cấp gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy công an các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp, vận hành mô hình công an 3 cấp và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không ngắt quãng, gián đoạn, đạt mục tiêu “Mô hình mới tốt hơn mô hình cũ.”

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, đường lối đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự.

Gương mẫu đi đầu thực hiện “Bộ tứ trụ cột” - 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân triển khai đồng bộ các mặt công tác; nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế gia tăng, kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong bối cảnh tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, sáp nhập công an cấp tỉnh, cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Bộ Công an; Báo cáo kết quả công tác công an trong bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo giữa 2 kỳ hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp triệt để cho cấp cơ sở.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những bước tiến rõ rệt, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; kéo giảm sâu tội phạm với hàng loạt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là về sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; xây dựng pháp luật tiếp tục là điểm sáng.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được thực hiện chủ động, hiệu quả.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thực hiện đúng kế hoạch, có tính lan tỏa cao, khắc họa sâu sắc hình ảnh Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều kết quả nổi bật.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải bảo đảm vững chắc môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dồn sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Đảng ủy Công an Trung ương cần thống nhất nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, từ đó định hướng cho từng hệ lực lượng, từng cấp Công an hoạt động trong giai đoạn đất nước chuyển mình; tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự; hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa, đồng hành cùng các ngành, các cấp, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết chiến lược mà Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh quan tâm, chăm lo cho các hoạt động tri ân người có công, người có đóng góp trong bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bảo đảm Văn kiện Đại hội thực sự là ngọn đuốc soi đường cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà Đảng, nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân./.

