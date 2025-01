Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị công an và quân đội

Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trực tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia và Trung tâm Chỉ huy, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, chiều tối 28/1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trực tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) và Trung tâm Chỉ huy, Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng).

Cùng đi với Tổng Bí thư có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng thời còn có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư./.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều tối 28/1/2025 (29 Tết), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.