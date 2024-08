Tổng thống Philippines tin tưởng sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn vào nước này

Người dân mua gạo tại khu chợ tại Manila (Philippines). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. ngày 17/8 bày tỏ lạc quan rằng xếp hạng đầu tư "A-" của nước này do cơ quan Rating and Investment Information, Inc. (R&I) có trụ sở tại Nhật Bản đưa ra, sẽ thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào Philippines.

Trong tuyên bố, ông Marcos cho biết xếp hạng cao nhất của đất nước là biểu hiện của niềm tin của các nhà đầu tư vào nền kinh tế mạnh mẽ của Philippines.

Tổng thống Marcos cho biết việc nâng điểm tín nhiệm mới nhất của Philippines sẽ cắt giảm chi phí đi vay và đảm bảo nguồn tài chính rẻ và giá cả phải chăng cho chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng thông thường.

Theo Tổng thống Marcos, xếp hạng tín nhiệm mới nhất của Philippines “cũng là sự nâng cấp đối với cuộc sống của người dân Philippines,” vì chính phủ, thay vì trả lãi, có thể chi tiêu cho các dịch vụ công cộng như cơ sở hạ tầng, cơ sở y tế và xây dựng các tòa nhà trường học.

Ông cam kết tất cả người dân Philippines sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhấn mạnh rằng đây là chìa khóa để chấm dứt nghèo đói trong tương lai.

Philippines đã giành được xếp hạng đầu tư "A-" với triển vọng ổn định từ R&I, cơ quan xếp hạng tín nhiệm lớn nhất tại Nhật Bản.

R&I trích dẫn sự ổn định kinh tế vĩ mô, lộ trình tăng trưởng kinh tế cao và cải thiện cán cân tài khóa là cơ sở để nâng xếp hạng lên "A-," tăng một bậc so với xếp hạng "BBB +" trước đó của nước này vào tháng Tám năm ngoái.

Xếp hạng tín nhiệm "A-" phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào sự ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, tăng trưởng kinh tế cao và vị thế tài chính được cải thiện./.



