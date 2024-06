Toyota tái bổ nhiệm vị trí Chủ tịch tập đoàn giữa sóng gió bê bối

Chủ tịch Akio Toyoda được bầu lại vào hội đồng quản trị, bất chấp các cố vấn đầu tư kêu gọi không bỏ phiếu cho ông sau một loạt vụ bê bối kiểm tra an toàn gần đây tại tập đoàn.

Chủ tịch Tập đoàn Toyota Motor Corp Akio Toyoda trong cuộc họp báo xin lỗi người tiêu dùng và các bên liên quan trong vụ gian lận giấy chứng nhận đối với 7 mẫu xe của hãng, tại Tokyo ngày 3/6. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/6, các cổ đông của tập đoàn sản xuất ôtô Toyota Motor Corp đã thông qua đề xuất bầu lại Chủ tịch Akio Toyoda vào hội đồng quản trị, bất chấp các cố vấn đầu tư kêu gọi không bỏ phiếu cho ông sau một loạt vụ bê bối kiểm tra an toàn gần đây tại tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra ở trụ sở chính thuộc tỉnh Aichi, 9 thành viên khác trong hội đồng quản trị của tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới, bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Koji Sato và Phó Chủ tịch Shigeru Hayakawa, cũng được tái bổ nhiệm.

Trước cuộc họp, công ty tư vấn ủy quyền của Mỹ, Institutional Shareholder Services, khuyến nghị các cổ đông phản đối đề xuất của công ty về việc tái bổ nhiệm ông Toyoda, cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra bê bối gian lận dữ liệu an toàn gần đây tại các công ty thuộc tập đoàn.

Ông Toyoda là thành viên của gia đình sáng lập tập đoàn Toyota. Ngoài ra, công ty cố vấn khác của Mỹ là Glass Lewis cũng cho rằng nên bác bỏ đề xuất tái bổ nhiệm Chủ tịch Akio Toyoda vì lý do tương tự.

Bê bối bắt đầu từ năm 2022, khi công ty con sản xuất xe tải của Toyota là Hino Motors Ltd. thừa nhận đã gian lận về dữ liệu về khí thải và hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Tiếp đó, năm 2023, đơn vị sản xuất ôtô nhỏ Daihatsu Motor Co. cũng thông báo về tình trạng thao túng dữ liệu an toàn trên hầu hết các ôtô của hãng.

Đến tháng 1/2024, chi nhánh Toyota Industries Corp. tiết lộ rằng dữ liệu động cơ đã bị làm giả trong nhiều năm.

Toyota cũng thừa nhận đã không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của chính phủ về va chạm và các thử nghiệm xe khác, đồng thời gian lận dữ liệu công suất động cơ cho 7 mẫu xe của mình.

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản đã cấm bàn giao 3 mẫu xe của Toyota liên quan bê bối. Tất cả các mẫu xe liên quan bê bối đều được tung ra thị trường khi ông Toyoda giữ vai trò chủ tịch tập đoàn./.

