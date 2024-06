TP Hồ Chí Minh: Bàn thảo các vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 13/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng), bàn thảo, quyết định một số vấn đề quan trọng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt mức khá; các ngành sản xuất công nghiệp dịch vụ trọng yếu tiếp tục đà phục hồi, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu ngân sách tăng khá và tiếp tục duy trì ổn định.

Nhiều công trình, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành, nhiều vướng mắc, tồn đọng được tháo gỡ và giải quyết. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm có nhiều tích cực, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an toàn…

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn một số nội dung hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; tăng trưởng tín dụng còn thấp; tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, hạ tầng bến cảng cải thiện còn chậm…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn. Đi cùng với đó là siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện ý thức, tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố cũng đề nghị Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, có ý kiến vào Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Đề án phát triển Hệ thống Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024...

Hội nghị cũng bàn thảo cho ý kiến Đề án phát triển Hệ thống Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ./.

Thành phố Hồ Chí Minh cần 6,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho giai đoạn 2021-2030 Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cần khoảng 2,23 triệu tỷ đồng vốn đầu tư; giai đoạn 2026-2030 với sự phát triển mạnh mẽ sẽ cần hơn 4,2 triệu tỷ đồng.