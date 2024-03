TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Triển lãm quốc tế về ngành nhựa và cao su Việt Nam

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp tại triển lãm VietnamPlas 2023. (Ảnh: Văn Phúc/TTXVN)

Ngày 13/3, Công ty Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng Messe Düsseldorf Asia và các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam, tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su Việt Nam-Plastics & Rubber Vietnam 2024, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm năm nay có tổng diện tích trưng bày lên đến 3.300m2, với sự tham gia của hơn 60 gian hàng đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Anh, Đức, Italy, Áo, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam…

Tại Plastics & Rubber Vietnam 2024 cũng quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng như Polystar Machinery Co Ltd, Ming Jilee Enterprise Co Ltd, Starlinger & Co Gmbh, Engel Austria Gmbh, Global Gate, Moretto S.P.A., Kraiburg Tpe Technology (M) Sdn Bhd…

Các đơn vị tham gia Plastics & Rubber Vietnam 2024 giới thiệu đa dạng thiết bị vận hành và phụ trợ ngành nhựa-cao su, cùng nhiều hội thảo chuyên đề phục vụ cộng đồng ngành nhựa trong nước từ ngày 13-15/3. Đây là cơ hội để doanh nghiệp có thể tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất đến từ những tập đoàn hàng đầu trên thế giới, kết nối, xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh và cập nhật các xu hướng, kiến thức ngành hữu ích… giúp cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận được những công nghệ tiên tiến nhất.

Đại diện Ban tổ chức, ông Ben Wong, Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam, cho biết sản lượng nhựa toàn cầu đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu thế kỷ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh do gia tăng dân số, sức mua và nhu cầu tiêu thụ nhựa hằng ngày nêm ngành cần tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Đồng thời, doanh nghiệp muốn đảm bảo tính bền vững, nâng cao lợi ích kinh tế của ngành nhựa, cần giải pháp giảm thiểu vật liệu nhựa không thể tái chế, nguồn cung ứng thay thế, đầu tư vào công nghệ tái chế cải tiến và phát triển nền kinh tế tuần hoàn.



Doanh nghiệp trưng bày máy móc, thiết bị ngành nhựa và cao su tại triển lãm VietnamPlas 2023. (Ảnh: Văn Phúc/TTXVN)

Do đó, Ban tổ chức kỳ vọng thông qua Plastics & Rubber Vietnam 2024 kết nối nhà cung cấp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy giao thương kinh doanh quốc tế trên toàn ngành nhựa và cao su. Đặc biệt, với hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng ngành, triển lãm cũng xây dựng chuỗi hội thảo chuyên đề hướng đến mục tiêu mở ra nhiều góc nhìn về ngành nhựa tuần hoàn và nguyên liệu nhựa tái chế, cao su trên thực tiễn tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Dietmar Schwank, Tham tán Thương mại, Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ sự hiện diện của doanh nghiệp Áo tại Plastics & Rubber Vietnam 2024 cho thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng của ngành nhựa và cao su. Bên cạnh đó, đây là một triển lãm chuyên ngành đã tạo được uy tín trong khu vực và quốc tế, cũng như là điểm đến được mong đợi hàng năm của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Áo.

Không riêng gì ngành nhựa và cao su, mà đối với nhiều ngành khác, Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đầu tư, chuyên giao công nghệ và kinh nghiệm chuyên ngành. Thống kê tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Áo ngày càng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư… ở đa ngành nghề, lĩnh vực.

Còn theo bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam, sản phẩm ngành nhựa và cao su được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày, cũng như phục vụ sản xuất trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Plastics & Rubber Vietnam 2024 mang lại cơ hội không chỉ cho doanh nghiệp, mà còn cho cơ quan quản lý, hiệp hội, người mua… tham gia đóng góp những giải pháp phát triển của ngành trong thời gian tới, cũng như cập nhật thông tin xu hướng thị trường.

Hiện nay, quy mô thị trường Nhựa Việt Nam đạt 10,92 triệu tấn vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 16,36 triệu tấn vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR đạt 8,44% trong giai đoạn 2024-2029 (Mordor Intelligence, 2023). Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế toàn cầu, nhưng các chính sách kích cầu và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã góp phần duy trì mức tăng trưởng của ngành nhựa Việt Nam.

Cùng với nhựa, ngành cao su Việt Nam cũng có những chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm nhưtrong tháng Một vừa qua đạt khoảng 260.000 tấn, trị giá 365 triệu USD, tăng 92,6% về lượng và tăng 99,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á cũng có xu hướng tăng trong tháng Một năm nay do được hỗ trợ bởi triển vọng thị trường ôtô lạc quan và các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ Trung Quốc, cũng như giá dầu cao hơn./.

