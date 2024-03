TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương làm rõ vụ bi sắt văng vào ôtô, cửa kính nhà dân

Công an quận Tân Bình chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường 2 tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan vụ nhiều hộ dân bị trúng đạn bi sắt.

Ôtô của người dân bị bi sắt bắn trúng làm vỡ kính. (Nguồn: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Liên quan đến vụ nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn (Phường 2, quận Tân Bình) bị trúng đạn bi sắt, rất nguy hiểm, ngày 19/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, người có liên quan.

Đơn vị chức năng rà soát và làm việc với hơn 20 hộ dân tại khu vực ngã 3 đường Lam Sơn-Hồng Hà; triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, tiếp tục mở rộng rà soát rộng ra các hộ dân khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng có liên quan.

Cùng với việc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, Công an quận Tân Bình đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc; vận động, tuyên truyền người dân nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc tương tự cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, giải quyết và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 6/3, nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bị hàng loạt bi sắt văng trúng làm hư hỏng cửa kính, mái nhà, ôtô trong khu dân cư. Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Ngay khi nhận được tin báo về tình trạng này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường 2, quận Tân Bình cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương khảo sát hiện trạng thực tế, nắm tình hình, điều tra xác minh...

Công an quận Tân Bình chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường 2 tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan./.

