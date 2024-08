TP Hồ Chí Minh nhắc 11 đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến hết tháng 7/2024, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt 12.064 tỷ đồng, chiếm15,2%. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngày 28/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư phải đảm bảo số vốn và tỷ lệ giải ngân từng tuần, từng tháng theo đúng kế hoạch đã báo cáo và cam kết; đồng thời, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo mục tiêu giải ngân vượt kế hoạch đề ra.

Đối với các đơn vị đã đăng ký bổ sung thêm vốn cho năm 2024, trường hợp không thể giải ngân số vốn bổ sung do các lý do khách quan, sẽ không bị xem xét, xử lý, mà tỷ lệ giải ngân sẽ được xác định dựa trên số vốn thực tế đã giải ngân so với kế hoạch cam kết từ đầu năm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhắc nhở 11 đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 dưới 95%. Các đơn vị này được yêu cầu rà soát lại kế hoạch giải ngân từ nay đến cuối năm 2024, đồng thời phải có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở đối với nhiều sở ngành và đơn vị quản lý dự án vì chậm trễ trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến đầu tư công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, có đến 60 nội dung kiến nghị liên quan đến các dự án đầu tư công đã hết thời hạn giải quyết nhưng vẫn chưa được các đơn vị xử lý, trong đó có 29 nội dung kiến nghị chưa được các đơn vị liên quan xử lý và cũng chưa có văn bản phản hồi.

Các đơn vị bị nhắc nhở lần một, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 8, Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng; Ủy ban Nhân dân các quận huyện Bình Chánh, Nhà Bè, quận 12, quận 8, quận Tân Phú và thành phố Thủ Đức.

Ngoài ra, có 14 nội dung kiến nghị khác cũng chưa được giải quyết và chưa có văn bản phản hồi từ các đơn vị được giao nhiệm vụ, dẫn đến lần nhắc nhở lần thứ hai trở lên trong đó có Ban Quản lý khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài chính; Ủy ban Nhân dân các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức.

Liên quan đến các dự án trọng điểm như dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm tại quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp, cùng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi tại quận 8 … lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để đảm bảo có thể giải ngân chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng Bảy vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố mới đạt 12.064 tỷ đồng, chiếm 15,2%./.

