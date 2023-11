TP.HCM: Phát hiện cơ sở thẩm mỹ mở niêm phong, phẫu thuật thẩm mỹ trái phép

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Mr Lee, ngày 15/11. (Nguồn: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (Công an Thành phố), Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và Ủy ban Nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu “Mr. Lee” tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Tịnh) đang phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler…trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận, căn nhà có một phòng được trang bị giường phẫu thuật, thủ thuật; trên bàn và các kệ tủ trong phòng có các trang thiết bị y tế còn mới, đã được sử dụng (các hộp sụn mũi, kim tiêm đã qua sử dụng, đang chờ tiêu hủy).

Thời điểm kiểm tra có hai khách hàng đang chờ để được phẫu thuật nâng mũi.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Tịnh thừa nhận ngày 15/11 có hẹn với các khách hàng tại căn nhà số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức để thực hiện phẫu thuật nâng mũi và đã nhận số tiền cọc 1.000.000 đồng.

Trước đó, vào tháng 9 và tháng 10/2023, ông Trương Thanh Tịnh đã bị Thanh tra Sở Y tế kiểm tra và ban hành Quyết định Xử phạt Vi phạm Hành chính đối với các hành vi “Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.”

Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trái phép (cho đến khi cơ sở có giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề theo quy định). Ông Tịnh đã đóng tiền phạt 115.558.000 đồng vào ngày 16/10/2023.

Mặc dù đã bị phát hiện sai phạm hai lần nhưng ông Tịnh có thái độ thách thức cơ quan chức năng, bị đình chỉ hoạt động nhưng mở niêm phong và nhận khách tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ trái phép.

Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Trương Thanh Tịnh và bà Nguyễn Thị Thương ngưng ngay các hành vi vi phạm pháp luật (thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm…).

Thanh tra Sở Y tế đang tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an Thành phố phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề...

Sở Y tế kêu gọi người dân khi phát hiện các địa điểm nghi ngờ hoạt động trái phép, người hành nghề không chứng chỉ hoặc quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội gọi ngay đến số điện thoại 0989.40.1155 hoặc qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp kiểm tra đột xuất và có biện pháp xử lý nghiêm minh./.