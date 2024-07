Trà Vinh: Tập hợp các dân tộc, tôn giáo thành khối đại đoàn kết vững chắc

Gia đình chị Trần Thị Mỹ Duyên, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, thoát nghèo năm 2023 nhờ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Trà Vinh có trên 1 triệu dân, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 32,2%. Là địa phương đa dân tộc, với 9 tôn giáo, hơn 4.300 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, cùng trên 596.000 người có đạo, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn phát huy cao vai trò trong tập hợp các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Đồng bào luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Trà Vinh còn có nhiều việc làm thiết thực đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hiện thực hóa giấc mơ “an cư” hộ nghèo

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho hàng nghìn hộ nghèo bằng những căn nhà đại đoàn kết từ nguồn đóng góp, sẻ chia của cộng đồng.

Gia đình chị Trần Thị Út Phượng, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, thoát nghèo năm 2023 nhờ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Những căn nhà ấm áp nghĩa tình này tạo động lực cho hộ nghèo hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Trong căn nhà mới được xây cuối năm 2022, ông Trần Minh Dinh, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú vui mừng cho biết căn nhà này trị giá gần 100 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng.

Trước đây, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, vợ ông sức khỏe yếu, 2 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Mọi chi tiêu, trang trải cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu nhập ít ỏi từ số tiền làm thuê của ông.

Nhiều năm phải sống trong căn nhà lá xiêu vẹo, dột nát nên khi được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, gia đình ông rất vui mừng.

“Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, đây là động lực để vợ chồng tôi vươn lên lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Vợ tôi như được tiếp thêm sức khỏe, vừa trồng rau vừa nuôi bò nên có thêm nguồn thu nhập, nhờ vậy gia đình tôi đã thoát nghèo vào cuối năm 2023,” ông Dinh chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết cho biết thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, từ năm 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực vận động tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo, sẻ chia cùng người nghèo, đóng góp vào Quỹ An sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền trên 765 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật).

Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.800 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng 320 công trình dân sinh, hỗ trợ hàng tháng cho 2.073 lượt hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi neo đơn, tặng 617.000 cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 230 gia đình.

Tỉnh đang xây dựng 1.300 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà, mỗi căn trị giá 65 triệu đồng. Trong số đó, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, Quỹ An sinh xã hội tỉnh đối ứng số tiền còn lại.

Đến nay, Trà Vinh cơ bản xóa được nhà tạm, nhà dột nát; 95,35% nhà ở (tương đương gần 224.000 căn) của tỉnh đạt chuẩn Bộ Xây dựng. Năm 2023, địa phương giảm gần 2.000 hộ nghèo và hơn 4.000 hộ cận nghèo; trong đó có 1.358 hộ nghèo dân tộc Khmer.

Toàn tỉnh hiện còn 3.416 hộ nghèo, gần 6.800 hộ cận nghèo (chiếm tương ứng 1,19% và 2,35% tổng số hộ toàn tỉnh).

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 13 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân khu vực nông thôn đã có sự cải thiện toàn diện về mọi mặt.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Huỳnh Kim Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết đến nay, 85/85 xã trong tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, 51 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 9/9 huyện, thị xã, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, hai huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Tiết mục múa giã cốm dẹp tại đêm lễ hội Ok Om Bok cùng đồng bào Khmer Trà Vinh. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Trà Vinh cơ bản đạt 8/8 tiêu chí tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Ngoài chăm lo cho hộ nghèo, với phương châm “lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân,” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì hiệp thương, phối hợp tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vận động người dân bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh vận động người dân tham gia hiến hơn 2 triệu m2 đất và đóng góp trên 291.000 ngày công lao động, xây dựng hơn 200 cây cầu giao thông nông thôn… với tổng giá trị quy đổi trên 490 tỷ đồng, góp phần thiết thực cùng địa phương hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức trên 12.200 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 710 cuộc hội nghị phản biện và đóng góp trên 1.500 dự thảo văn bản của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành về chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Từ tháng 6/2017 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp đơn vị liên quan triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát, đánh giá việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân với trên 441.500 lượt ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới của 9 huyện, thị xã, thành phố và các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mặt trận Tổ quốc các cấp góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân Trà Vinh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt gần 70 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 3,6 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo từ 23,63% năm 2010 giảm còn 1,19% năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết khẳng định, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân; thực hiện hiệu quả cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ vững quốc phòng, an ninh; thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh quyết tâm thực hiện thành công khát vọng “Xây dựng tỉnh Trà Vinh phồn vinh hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”./.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số Giai đoạn 2019-2024, chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực.